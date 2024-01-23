"Жодного нападу": у НАТО заявили, що не бачать загрозу з боку Росії (відео)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що ЗС РФ стримують військові навчання альянсу. З його слів, вони не залишають шансів для непорозумінь у Москві щодо готовності країн захищатись.

Росія не становить жодної безпосередньої військової загрози для будь-якої країни-члена НАТО. Про це під час брифінгу 23 січня заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, як передали у The Telegraph.

Столтенберг сказав, що НАТО не бачить безпосередньої загрози нападу з боку РФ на своїх членів. Однак, з його слів, альянс продовжує стримувати країну-агресорку завдяки проведенню військових навчань. Зокрема, найбільші такі за останні десятиліття мають розпочатись вже впродовж тижня.

"Ми робимо все це для того, щоб у нас були… сили, щоб усунути будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності захищати кожен дюйм території НАТО. І поки ми це робимо, не буде існувати жодного нападу на територію НАТО", — запевнив журналістів генсек альянсу.

Ймовірний напад Росії на НАТО: деталі

Керівник військового комітету НАТО закликав цивільних у цивілізованих країнах готуватись до можливої війни з РФ. З його слів, "не все можна передбачити й не все буде добре протягом наступних 20 років".

Також про ймовірність нападу Росії на інші країни попередив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. З його слів, під ударом можуть опинитись європейські сусіди країни-агресорки.

Раніше ймовірність прямого конфлікту між РФ і НАТО підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що Європа знову стикається з військовою загрозою, якої не було протягом 30 років.