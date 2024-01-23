Немає гуманітарки та лікарень, діти у підвалах: нардеп розповів про ситуацію в Авдіївці (фото)

Російські військові обстрілюють місто зі всього, що є в їхньому арсеналі вдень та вночі, розповів нардеп Муса Магомедов.

В Авдіївку Донецької області перестали завозити гуманітарну допомогу, проте в місті залишаються люди. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські військові "потворно" знищують Авдіївку, де "йде повноцінна кривава війна". Зокрема, окупанти вдень і вночі гатять по місту зі всього, що є в їхньому арсеналі.

Фото: телеграм-канал Муси Магомедова

"Я на зв’язку з українськими захисниками, які воюють на Авдіївському напрямку. Через вкрай критичну ситуацію гуманітарну допомогу вже не завозять до міста, лікарня не працює. Але тут залишаються люди", — сказав Муса Магомедов.

З його слів, є інформація про те, що деякі батьки досі ховають своїх дітей у підвалах. Нардеп не може пояснити, чому вони сидять та чого чекають.

Нардеп Муса Магомедов закликав жителів Авдіївки переконати своїх близьких виїхати з міста.

Нагадаємо, 23 січня офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що українські військові тримають та укріплюють свої позиції в районі Авдіївки. Він зазначив, що за декілька місяців на цьому напрямку ворог втратив близько 14 тисяч осіб.

22 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що ситуація в Авдіївці та навколо міста залишається складною. Окупанти намагаються зайти в місто та пробитися в тил до українських військових.