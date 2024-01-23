Завдяки влучанню Javelin: біля Мар'їнки знищили рідкісний російський танк Т-90С (відео)

Після пошкодження окупанти залишили військову техніку. Армія Збройних сил Російської Федерації втратили вже вісім танків Т-90С, розповіли аналітики.

На півдні Мар'їнки Донецької області бійці з 46-ї ОАеМБр знищили російський танк. Про це повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram 18 січня.

"Розрахунок ПТРК Javelin 46-ої ОАеМБр знищив під*рський танчик на півдні Марʼїнки", — сказав офіцер ЗСУ.

Він зазначив, що в районі Мар'їнки відбувалися досить пекельні бої зі щоденним "геноцидом" російських танків.

Аналітики In Factum розповіли, що біля Мар'їнки було пошкоджено та покинуто рідкісний російський танк Т-90С.

"Наразі задокументовано 8 втрат Т-90С росіянами", — йдеться у повідомленні.

Танки Т-90С: що відомо

Головною особливістю танка є нова башта, оснащена вдосконаленою системою управління вогнем, автоматом заряджання і гарматою, також із додатковим дистанційно керованим кулеметним озброєнням і захистом.

Крім цього, особлива увага приділена підвищенню можливостей командира з тактичного управління танком і підрозділом, пошуку цілей й управління вогнем основного озброєння в усіх видах бою. Також в Т-90С поліпшена керованість через впровадження автоматичного перемикання передач і приводу повороту від штурвала.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що бійці ССО знищили рідкісну радіолокаційну станцію "Фара" на Південному напрямку. Її було уражено завдяки ударному дрону.

22 січня в Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" розповіли, що на Авдіївському напрямку було ліквідовано російський танк Т-80. Українські бійці за допомогою безпілотника спочатку зупинили, а потім уразили техніку ворога.