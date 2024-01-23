Зеленський запропонував скасувати Конституцію: росіяни поширюють новий фейк, — аналітики (фото)

За словами аналітиків, пропагандисти поширюють відео, на якому президент України нібито пропонує "поставити на паузу" дію Конституції.

Російські пропагандисти поширюють новий фейк про президента України Володимира Зеленського. Так, вони публікують у мережі відео, на якому політик нібито пропонує призупинити дію Конституції України. Про це повідомляє аналітична платформа "Вокс Україна".

За словами аналітиків, цитату президента у відео змінено і вирвано з контексту. Так, президент звертався до українських дипломатів із проханням працювати більше і плідніше. Він не закликав "поставити на паузу" Конституцію.

Фейк про Володимира Зеленського Фото: Вокс Украина

Експерти змогли знайти повний виступ президента. Ще 22 грудня 2022 року на Конференції послів України він звернувся до міністра закордонних справ і керівників дипломатичних представництв.

"На те, що уривок відео взяли саме з цього заходу, вказує однаковий одяг президента в обох роликах і тло ззаду, де видно частину напису of Ukrain і герб", — зазначили аналітики.

Президент вказав, що дипломати мають робити все можливе і неможливе, щоб прискорити перемогу України.

"24 години на добу і 365 днів на рік усі ми повинні бути з Україною. У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Усі права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі", — заявив Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського

За словами аналітиків, це єдина згадка Конституції у виступі глави держави.

У матеріалі йдеться, що Зеленський не ухвалював жодних рішень, які могли б поставити Конституцію України "на паузу". Ба більше, для внесення змін до цього документа законопроєкт має бути схвалений Верховною Радою, а в деяких випадках навіть необхідний всеукраїнський референдум.

"До того ж у статті 157 цього ж документу чітко вказано, що Конституція не може бути змінена, якщо це призведе до скасування або обмеження прав і свобод громадян", — зазначили аналітики.

Також вони згадали 64 статтю Конституції, в якій йдеться про те, що в умовах воєнного або надзвичайного стану деякі права громадян можуть бути обмежені. Наприклад, відпустки або вихідні у святкові дні можуть бути скасовані. А для працівників, які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури, тривалість робочого дня може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські провокатори "Вован і Лексус" вийшли на бійців Інтернаціонального легіону нібито від імені колишнього президента України Петра Порошенка, щоб "завербувати їх у приватну армію" для "революції в Україні".