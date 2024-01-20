Видавали себе за Порошенка: росіяни набирали найманців у "приватну армію", — ЗМІ (відео)

В результаті "спілкування" нібито з експрезидентом двоє бійців Інтернаціонального легіону приїхали до його офісу у Києві, де їх не пропустили та запевнили, що це був фейк. За інформацією журналістів, "розіграш" провели росіяни "Вован і Лексус".

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Російські провокатори "Вован і Лексус" вийшли на бійців Інтернаціонального легіону нібито від імені колишнього президента України Петра Порошенка, аби "завербувати їх до приватної армії" задля "революції в Україні". Про це повідомляє видання The Kyiv Independent після розмови з трьома членами спецпідрозділу, які й стали жертвами "пранку" росіян.

"Порошенко" намагався вивідати у бійців інформацію

Один із колишніх бійців Міжнародного легіону Джон (імʼя змінене задля безпеки) розповів виданню, що наприкінці Zoom-зустрічі з "Порошенком", яка відбулась 9 січня, все пішло "шкереберть". За його словами, зв'язок був поганий, а відео постійно збивалося.

"Його губи не співпадали з його словами. Деякі з його жестів ніби повторювалися", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти, Джон мав сумніви ще перед початком розмови, однак впродовж зустрічі вони лише зросли, оскільки "Порошенко" розпитував про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування до Легіону, військову платню та моральний дух війська.

Троє ексбійців Міжнародного легіону вважали, що "Порошенко" створює батальйон особистої охорони і хоче найняти їх на посади офіцерів.

"Оплата становитиме до 12 000 євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхню зарплату в Легіоні", — наголошують журналісти.

Бійців вербували "боротися проти адміністрації Зеленського"

У виданні додають, що згодом тон розмови змінився. Співробітник бійців "ламаною англійською" назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та запитав: "Чи готові ви залишитися зі мною, коли ми будемо боротися проти адміністрації Зеленського?"

Як уточнюють журналісти, Джон нічого не відповів, однак двоє інших військових погодилися на пропозицію. Пізніше "Порошенко" нібито сказав наступне: "Ми вб'ємо цього виродка в майбутньому".

"Я не думаю, що це для мене. Я в цьому не для того, щоб сваритися з кимось в Україні, у мене є боротьба з Росією", — зауважив Джон.

За інформацією бійців, дзвінків було декілька — на них "Порошенко" був одягнений у той же одяг та перебував у тому ж місці.

Двоє членів Міжнародного легіону прибули у Київ

Журналісти зазначають, що усі троє відчували певне занепокоєння відносно ситуації, але двоє з них вирішили оглянути контракт. За словами бійців, "якби там було щось не те, вони б відмовилися".

В результаті "спілкування з Порошенком" двоє бійців Інтернаціонального легіону приїхали до офісу експрезидента у Києві, де їх не пропустили та запевнили, що це був фейк.

Пранкери "Вован і Лексус": що про них відомо

Журналісти з’ясували, що електронні листи бійцям, найімовірніше, надійшли від дуету російських провокаторів, відомих як "Вован і Лексус".

"Вован і Лексус", справжні імена яких Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, — російські пранкери, які стали відомі своїми відео- і телефонними розіграшами, де вони обманюють відомих громадських і політичних діячів

Під їхні розіграши потрапляли, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Польщі Анджей Дуда та інші політики, генеральні директори і знаменитості, такі як Джоан Роулінг і Елтон Джон.

Нагадаємо, видання Bild раніше повідомило, що влада Німеччини підтвердила, що віцеканцлер ФРН, міністр економіки та енергетики Роберт Габек попався на пранк "Вована і Лексуса".

Раніше російські пранкери "Вован і Лексус" від імені Емманюеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети в Пшеводові.

Крім того, російські пранкери поговорили з відомим американським письменником Стівеном Кінгом, представившись президентом Володимиром Зеленським.