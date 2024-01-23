Мера Мелітополя Федорова затверджено новим головою Запорізької ОВА, — нардеп

За словами парламентарія Олексія Гончаренка, кандидатуру міського голови погодили в Кабінеті міністрів України.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров може стати головою Запорізької обласної військової адміністрації. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його словами, відповідне рішення було погоджено Кабінетом міністрів України. Тепер Іван Федоров повинен буде замінити на цій посаді Юрія Малашка.

Ніхто з них на момент публікації матеріалу не коментував відповідне рішення. Офіційного розпорядження також ще не було.

Івана Федорова могли призначити на посаду голови Запорізької ОВА Фото: Скриншот

Юрій Малашко: що відомо

На посаді Юрій Малашко пробув менше року. Президент України Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації 7 лютого 2023 року.

До цього він був виконувачем обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ. Також за свою кар'єру він був головою військово-цивільної адміністрації міста Красногорівка Донецької області. Чим він займеться надалі — невідомо.

Іван Федоров: що відомо

Іван Федоров обіймає свою посаду мера Мелітополя з грудня 2020 року. На початку вторгнення він був викрадений російськими окупантами. Його схопили в кризовому центрі міста і одягли на голову пластиковий мішок.

Уже 16 березня 2022 року викраденого мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів 2002-2003 років народження. Після звільнення з полону він встиг поговорити з главою держави Володимиром Зеленським.

"Ми наших не кидаємо... Ми дуже щасливі, що тебе забрали. Ти мужик, герой. Дуже щасливий, що ти з нами", — заявив президент.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року повідомлялося, що Володимир Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій. Президент підписав документи про призначення на посади голів адміністрацій Вадима Філашкіна та Олександра Коваля.