"Не хочуть чути правду": у ЦРУ США закликали спецслужбістів РФ до співпраці (відео)

На опублікованому американською розвідкою ролику можна побачити історію вигаданого 35-річного співробітника ГРУ, до якого прийшло усвідомлення, що російська влада все втратила. Заради кращого майбутнього для своєї країни він почав співпрацювати з ЦРУ.

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки закликало росіян до співпраці. Відповідний ролик було опубліковано на сторінці американського відомства в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Підписано відео російською мовою і називається: "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". У ньому голос за кадром, який є вигаданим 35-річним співробітником російського ГРУ, замислюється про своє життя, а також про те, як влада РФ все погубила.

"У ГРУ я знайшов новий шлях служити своїй країні. Принаймні, я так думав. Однак скоро усвідомив, що справжній ворог Росії всередині неї самої. Верхівка продала країну за палаци і яхти, тоді як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з допотопної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, просто щоб знайти роботу", — говорить голос за кадром.

У цей самий час, продовжується в ролику, російська еліта продовжує коротати спокійно час із дорогими годинниками, поки корупція і кумівство поступово "роз'їдають" країну зсередини.

Коли чоловік усвідомив це, то різко прозрів і в ньому "прокинувся дух патріота", який закликав до дії. У зв'язку з цим він і прийняв для себе рішення зв'язатися з американською розвідкою, як показано далі на кадрах, щоб його син зміг жити в Росії, про яку вони всі разом мріяли.

Наприкінці ролика на сторінці ЦРУ в соціальній мережі Х залишається напис: "Люди, які вас оточують, можливо, не хочуть чути правду. Ми хочемо. Ви не безсилі. Зв'яжіться з нами безпечним чином".

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що ексглава ЦРУ розповів про наслідки для Європи, якщо президент Росії Володимир Путін переможе. За словами Девіда Петреуса, лінія оборони НАТО проходить між Україною та РФ, тому потрібно зробити все для того, щоб Кремль програв.