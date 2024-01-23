Мобілізація в Україні: кого з чоловіків можуть забронювати в лютому

Військовозобов'язані чоловіки, що були заброньовані від мобілізації, можуть втрати таке право. Це може відбутися у шести випадках.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні підприємства оборонно-промислового комплексу можуть забронювати своїх працівників від призову на військову службу. Зокрема, вони можуть це зробити без обмежень щодо кількості та без врахування військової спеціалізації чоловіка. Про це повідомили в "Урядовому порталі".

У січні Кабмін вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних чоловіків під час дії воєнного стану, щодо бронювання підприємствами оборонно-промислового комплексу своїх працівників.

Кого можуть забронювати від мобілізації

Підприємства, установи та організації, які Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визначило критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, можуть забронювати своїх військовозобов'язаних працівників незалежно від їхнього військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Також бронювання відбуватиметься без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних чоловіків.

"Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності", — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

З його слів, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу й забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва. Крім цього, він наголосив, що відповідне рішення Уряду — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Зокрема, першочерговим завданням є забезпечення українських захисників та захисниць усім необхідним для здобуття перемоги.

Хто може втратити бронь від мобілізації

В Україні існує шість причин, через які військовозобов'язаний чоловік може втратити бронь від призову на службу до лав ЗСУ. Мова йде про:

звільнення людини з місця, де їй видали бронь;

установа, яка видала бронь, припинила існування;

установа перестала бути важливою для оборонної сфери, економіки чи забезпечення життя й діяльності українців;

скасовано або виконано мобілізаційне замовлення;

стік термін броні.

Нагадаємо, юрист Андрій Приходько розповів, що громадянин може не брати повістку та не підписувати жодні документи. Проте в такому разі працівник ТЦК та СП обов'язково складе відповідний акт.

Раніше адвокатка Марина Бекало повідомила, що в Україні каратимуть ухилянтів. Зокрема, військовозобов'язаного чоловіка можуть посадити до в'язниці на строк від трьох до п'яти років за ухилення від призову.