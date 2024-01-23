ВМФ Росії планує оснастити свої десантні кораблі дронами Орлан-10 і ZALA, — ЗМІ

Західні експерти припустили, що поряд із цими безпілотниками десантні кораблі РФ також можуть бути модернізовані для роботи з дронами-камікадзе сімейства "Ланцет".

Військово-морський флот Росії з урахуванням бойових дій в Україні планує розширити можливості своїх десантних кораблів. Одна з таких ініціатив передбачає інтеграцію безпілотників "Орлан-10" і ZALA для підвищення ситуаційної обізнаності кораблів під час десантних операцій. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

"За допомогою БПЛА екіпажі зможуть коригувати вогонь артилерії й прикривати десант. Крім того, ВДК (великі десантні кораблі, — прим. ред) посилять додатковими засобами протиповітряної оборони", — пишуть російські пропагандисти.

Безпілотники "Орлан-10" і ZALA забезпечать десантні кораблі сучасними засобами спостереження і розвідки, як на етапі підготовки до висадки, так і під час проведення операцій. БПЛА також можна буде використовувати як засоби спостереження для виявлення і позначення цілей для морської артилерії, що вже використовувалося противником під час битви за Маріуполь.

Коментуючи інформацію російських ЗМІ, західні оглядачі зазначили, що попри мовчання офіційних представників військового командування РФ, десантні кораблі також можуть бути модернізовані для роботи з дронами-камікадзе сімейства "Ланцет", що забезпечить органічну високоточну вогневу підтримку.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак у серпні минулого року повідомив, що російські дрони "Ланцет" і "Орлан" створюють проблеми для Сил оборони України. За його словами, безпілотники становлять таку загрозу, яку не можна ігнорувати.

Раніше ми детально писали про тактико-технічні характеристики російських безпілотників ZALA. Це дрон квадрокоптерного типу, який здатний піднятися на висоту до 1500 м і має швидкість 30 км/год, при цьому максимальний час польоту становить 30 хвилин.