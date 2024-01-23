Рейди ТЦК в маршрутках: в Одесі чоловіків силою витягали з автобусів, — соцмережі (відео)

На кадрах видно, як пасажир опирається та просить людей викликати правоохоронців. Водночас особи у військовій формі забороняють фільмувати свої дії зі словами: "Не знімай, бо зараз з нами поїдеш".

У мережу потрапило відео, де люди у військовій формі силою витягують чоловіка з маршрутки. Опублікували кадри чергового "рейду" у Telegram-каналі "Одесса ИНФО".

У дописі стверджують, що дії відбуваються в Одесі. На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі силою витягують пасажира із маршрутки.

"Мені на роботу треба їхати", — намагався пояснити чоловік.

На іншому відео, яке також поширили у одному із місцевих Telegram-каналів "Х**вая Одесса", видно як нібито військкоми намагаються витягнути чоловіка із транспортного засобу. На його захист стає одна з пасажирок.

"Що ви робите, хлопці, ну совість у вас є людська!", — каже жінка.

Крім того, на кадрах видно, що чоловік опирається та просить людей викликати правоохоронців.

Водночас особи у військовій формі забороняють знімати свої дії зі словами: "Не знімай, бо зараз з нами поїдеш".

На момент публікації новини у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП не відреагували на відповідні інциденти.

Нагадаємо, на початку січня у місцевих Telegram-каналах повідомили, що у громадському транспорті Одеси кілька днів поспіль тривають конфліктні ситуації між місцевими жителями та співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також правоохоронцями, які їх супроводжують.

9 січня в Одесі працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) та службовці Національної гвардії провели рейд у громадському транспорті. Під час рейду вони зустріли одесита, який відмовлявся надати документи, що засвідчують особу. Пізніше сестра одесита заявила, що його нібито затримали.