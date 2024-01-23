У Харкові з-під завалів дістали тіло дитини: пошукові роботи тривають, — ОВА (відео)

У Головному управлінні ДСНС області уточнили, що дівчинці було приблизно 11-12 років. Загалом відомо про вісьмох загиблих, 57 осіб отримали травми.

У Харкові знову зросла кількість загиблих унаслідок ранкового удару російських окупантів. З-під завалів рятувальники дістали тіло дитини. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, станом на 19:00 відомо про вісьмох загиблих. У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що 57 осіб отримали травми, серед них є шестеро дітей.

Дівчинці було до 12 років

У Головному управлінні ДСНС Харківської області уточнили, що дівчинці, тіло котрої вдалося деблокувати рятувальникам, приблизно 11-12 років.

У ДСНС додали, що наразі все ще триває пошуково-рятувальна операція.

Реакція Росії на атаку по цивільній інфраструктурі

Нагадаємо, що в Міноборони РФ похвалилися "успішною" атакою по Україні. У російському відомстві заявили, що ракети нібито били по об'єктах військово-промислового комплексу України, де виробляють ракети, боєприпаси та вибухові речовини. Насправді ж під ударом опинилися житлові будинки.

"Мети удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражені", — заявили окупанти.

В X (колишній Twitter) російської пропагандистської газети "Московський комсомолец" опублікували світлини з наслідками ракетного удару по Харкову. За словами журналістів, "знищено замасковані під житлові будинки об'єкти ЗСУ".

Удар по Харкову 23 січня

Нагадаємо, 23 січня Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ вдарили по багатоповерхівках у Харкові. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова, зруйнувавши цілий під'їзд житлового будинку. Людей шукають під завалами, серед поранених є діти.

Зокрема, у Харкові ворожа ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами. Будинки поруч горіли, тому після удару тварин почали евакуйовувати в безпечне місце.

Масовану атаку по українських містах прокоментував Володимир Зеленський. Він назвав це свідомим терором проти українців. Також він подякував рятувальникам, які першими приїжджають на місця обстрілів і рятують людей.