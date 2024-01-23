Удари по містах України: рятувальники продовжують пошуки, кількість жертв зростає (фото)

У Харкові відповідні служби відновили електропостачання та тепло до багатьох будинків. У Київській області вже відомо про чотирьох постраждалих людей внаслідок ворожої атаки.

В Україні збільшилася кількість жертв внаслідок масованого обстрілу міст Росією 23 січня. Відомо про близько 19 загиблих та 120 поранених людей. У Харкові кількість постраждалих зросла до 60 осіб. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Відомо, що внаслідок атаки Харкові загинули 8 людей, серед яких 8-річна дівчинка та її мати. Тіло дитини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ракетою будинку.

Як розповідав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Росія завдала по Харкову комбіновані ракетні удари. По місту були випущені ракети Х-32 та систем С-300 і "Іскандер".

За інформацією ДСНС загалом відомо про 60 постраждалих, серед яких 6 дітей. Наразі рятувальники проводять рятувально-пошукові роботи.

Над усуненням наслідків ворожих обстрілів працюють відповідні служби та волонтери. Комунальні служби вже відновили теплопостачання у 125 будинків, які були пошкоджені. Ще в одному будинку усувають наслідки обстрілів.

Також у Харкові було без світла залишилося 10,8 тисячі споживачів. На цю мить електропостачання відновили для 9,8 тисячі споживачів. Для розбирання завалів та допомоги постраждалим мешканцям залучили понад 110 волонтерів. Вони надають людям психологічну підтримку та організовують харчування.

Як повідомляє Олег Синєгубов, мешканці Харківської області, які постраждали внаслідок масованого ракетного удару 23 січня, отримають від ООН фінансову допомогу — 10,8 тисячі гривень.

Ліквідовувати наслідки російських обстрілів продовжують у Київській області. За словами очільника Київської ОВА Руслана Кравченка, кількість потерпілих зросла до 4 людей.

Одну людину із множинними травмами та переломами було доставлено до Київської обласної клінічної лікарні. Окрім того, ще один мешканець області отруївся продуктами горіння. Двом людям медичну допомогу надали на місці та вони відмовилися їхати до медзакладу.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

В області є руйнування у трьох багатоквартирних житлових будинках, пошкоджено 21 автомобіль, кафе та господарчі будівлі. Уламки випущених ворожих ракет впали на території двох навчальних закладів, в одному з них пошкоджені вікна.

У Києві кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки не зросла та становить 22 людини. У київській міській військовій адміністрації повідомляли вдень, що 13 з них було доставлено до медзакладів.

Також ворог цілий день обстрілював Дніпропетровську область. У Павлограді внаслідок обстрілів загинула 43-річна жінка.

У місті пошкоджені 4 школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури. Також очільник Дніпропетровської ОВА повідомляє про пошкодження 15 багатоповерхових будинків, автомобілі.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Також Росія обстріляла з артилерії та за допомогою дронів-камікадзе Нікопольщину. Відомо про десятки пошкоджених приватних будинків та два зруйнованих. Серед іншого, було пошкоджено санаторій, пожежну частину, газогони та лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Також окупанти вкотре обстріляли Харків та передмістя. Відомо, що загинули троє людей. В одному із мікрорайонів було загоряння приватного будинку.

У Офісі Генпрокурора повідомляли, що серед загиблих є 70-річний чоловік, який на момент атаки перебував на вулиці. Російський снаряд пошкодив багатоквартирний будинок у Херсоні. У передмісті було травмовано 74-річну мешканку.

Внаслідок обстрілу Корабельного району постраждала 29-річна жінка. Її з вибуховою травмою і пораненою рукою госпіталізували.

У Бериславському районі окупанти поцілили по приватному будинку, у якому перебували люди. Рятувальники дістали з-під завалів жінку, однак через отримані травми вона померла дорогою до лікарні. Також з-під завалів деблокували тіло чоловіка.

Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, у Харкові одна із випущених ракет влучила неподалік розплідника із лабрадорами. Внаслідок атаки тварини вижили, втім через загоряння будинки собак почали евакуйовувати у безпечне місце.

Масовану атаку по українських містах прокоментував Володимир Зеленський. Він назвав це свідомим терором проти українців. Також він подякував рятувальникам, які першими приїжджають на місця обстрілів та рятують людей.