"Час закінчується": НАТО має прогалини у обороні при атаці РФ, — голова ЗС Норвегії

За словами командувача ЗС Норвегії Ейріка Крістофферсена, країни Заходу ризикують, коли діляться зброєю з Україною. Якби РФ напала сьогодні, то ресурсів не вистачило б.

Напад Росії на країну-члена НАТО може статись щонайменше за три роки. За цей час російські війська відновляться достатньо, щоб стати загрозою для Північноатлантичного альянсу, при чому армія союзників не зовсім готова до такого розвитку подій. Про те, які негаразди спостерігаються у військах НАТО, розповів командувач Збройних сил Норвегії, генерала Ейрік Крістофферсен (Eirik Kristoffersen), основні тези якого розмістили на порталі Dagbladet.

На думку норвезького військового, цілком можливо, що напад РФ на ще одну країну може статись як через рік, так і через три роки. Тим часом як західний світ від такої ситуації відстає.

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист. Але нам бракує часу".

Крістофферсен зауважив, що РФ неочікувано потужно почала відновлювати військові запаси. Водночас західні країни повинні це враховувати, але продовжувати підтримувати Україну.

"Важливо, щоб ми підтримували Україну тим, що їй потрібно, скільки завгодно. Це прорахований ризик. Якби небезпека нападу Норвегії була прямо зараз, то ми не могли б дати стільки зброї", — навели журналісти слова військового.

Офіцер пояснив, що саме має врахувати НАТО і армія Норвегії, щоб бути готовими до можливого нападу Росії:

є прогалина у протиповітряній обороні та далекобійній зброї — "потрібно робити більше інвестицій", щоб такого не було;

наростити кількість боєприпасів та запасних частин.

"У світі склалася серйозна ситуація з безпекою. Росія значно збільшила виробництво. Вона також співпрацювала з такими країнами, як Іран і Північна Корея. Тож ми повинні використати час добре зараз, щоб зміцнити нашу власну оборону", — підсумував норвезький генерал.

НАТО і РФ — деталі відносин

Зазначимо, влада РФ у перші дні вторгнення в Україну у 2022 році заявляла, що однією з причин нападу є загроза наближення військових баз НАТО до російських кордонів. За кілька місяців заявку на вступ до НАТО подали дві країни, які доти туди не поспішали — Швеція та Фінляндія. Заявки обох країн прийняли: Фінляндія стала членом альянсу весною 2023 року, Швеція чекає ратифікації потрібного рішення ще кількома урядами.

Нагадуємо, у січні 2024 року військове командування НАТО оголосило про проведення навчань Steadfast Defender 2024, у яких мають взяти участь 90 тис. солдатів. Польський генерал розповів, як будуть проходити маневри і зауважив, що будуть перевіряти злагодженість та швидкість роботи. Також у ЗМІ розповіли, що у навчання візьме участь авіаносець Великої Британії, на борту якого будуть винищувачі 5 покоління F-35.