РФ почала нову кампанію з дезінформації про Зеленського: які наративи просувають (відео)

За словами в. о. керівника ЦПД Андрія Шаповалова, окупанти поширюють фейк про те, що начебто 31 березня припиняються повноваження Зеленського. Більшою мірою така дезінформація спрямована на росіян.

Наприкінці минулого місяця Росія почала свою нову дезінформаційну компанію проти президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі телемарафону повідомив в. о. керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Шаповалов.

Зазначається, що така кампанія, яку окупанти запустили 1 грудня, має умовну назву "Вакуум легітимності". Її мета дезінформувати як українців, так і росіян про те, що 31 березня припиняються повноваження чинного президента України.

За словами Андрія Шаповалова, здебільшого такі фейки публікують у Telegram-канал, втім побачити їх можна також у такій соцмережі як Facebook чи Youtube. За даними ЦПД, така інформація була опублікована вже у 40 джерелах, а загальне охоплення склало близько 3,5 млн переглядів.

Здебільшого така кампанія із дезінформації зараз направлена на мешканців Росії. Втім таку кампанію просувають й в Україні, але меншою мірою. Основними наративами є те, що Володимир Зеленський начебто узурпатор, який знищує демократію та втратить владу.

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що у планах РФ планують розширити цю дезінформаційну кампанію на міжнародне інформаційне середовище.

Нагадаємо, на початку грудня представник ГУР Андрій Юсов розповідав, що Росія готує для поширення в іноземних ЗМІ дезінформаційну кампанію. Вона повинна була бути спрямована на військово-політичне керівництво України. Поширити фейки у РФ вирішили у важливий для України і її союзників час, коли узгоджуються ключові питання щодо продовження підтримки в економічній сфері, та сфері оборони.

Також для брехні про Україну у Росії створили низку фейкових сайтів, які повністю копіюють сайти іноземних інформаційних агенств. Ймовірно, таку дезінформаційну кампанію у РФ розпочали ще влітку.