Учетверте за рік: у Defense Express розповіли про ракети 48Н6ДМ, якими РФ атакувала Київ (фото)

Ракети типу 48Н6ДМ призначені для ЗРК С-400. Вперше ворог застосував їх у січні 2023 року, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Збройні сили Російської Федерації під час ранкової атаки 23 січня застосували ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає видання Espreso.

"Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400", — сказав Сергій Згурець.

Він зазначив, що це четверте використання цих ракет по столиці, тоді як вперше ворог їх застосував у січні 2023 року.

Ракета 48Н6ДМ: що відомо

Згурець заявив, що 48Н6ДМ — відносно нова ракета, по балістичній траєкторії її орієнтовна дальність польоту складає 250 кілометрів. Бойова частина важить 180 кілограмів та є уламковою, не точною, проте її осколки були знайдені в Солом'янському районі.Зі слів експерта, "найбільш кровожерливою ціллю" окупантів у цьому районі міг стати залізничний вокзал.

"Ця ракета, що важливо, була збита нашими засобами ППО", — наголосив він.

ЗС РФ атакували Київ

Вранці 23 січня російські військові завдали масового ракетного удару по Києву. Зі слів заступника голови КМДА Миколи Поворозника, близько 20 ракет летіло на столицю, вони були знищені засобами протиповітряної оборони.

В результаті комбінованої ракетної атаки на столицю є руйнування та потерпілі. Руйнування були зафіксовані у Солом'янському, Святошинському, Печерському, Даницькому районах.

Нагадаємо, 23 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав життя в Україні "нормальним" через декілька годин після масованої атаки російських окупантів.