БПЛА атакували Орел у Росії: постраждали багатоповерхівки

За інформацією Міноборони Росії, засоби протиповітряної оборони нібито знищили чотири безпілотники над Орловською областю.

Вранці 24 січня безпілотні літальні апарати атакували Орловську область Російської Федерації. Про це повідомили в Міноборони Росії у Telegram.

Оборонне відомство РФ звинуватило в атаці Україну.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У РФ заявили, що нібито черговими засобами протиповітряної оборони були перехоплені чотири безпілотники над територією Орловської області.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков розповів, що вранці в регіоні були знешкоджені дрони. Ніхто з людей не постраждав.

"Друзі, звуки, які ви чули на небі над Орлом, результат роботи Міністерства оборони РФ. Зберігайте спокій. Вранці було знешкоджено чергові безпілотні літальні апарати", — сказав Андрій Кличков.

З його слів, до місць інцидентів у Залізничному та Північному районах було стягнуло служби для забезпечення безпеки населення.

Мер міста Орел Юрій Парахін повідомив, що БПЛА було знешкоджено над Орлом. Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби регіонального та міського силових блоків.

Парахін розповів, що в результаті знищення дрона були вибиті шибки в кількох багатоповерхівках у Північному та Залізничному районах, повний обсяг пошкоджень ще з'ясовується.

Нагадаємо, 22 січня безпілотник атакував нафтовий термінал у Брянській області (РФ). Уламок дрона було знайдено на території нафтової компанії "Русснефть-Брянськ".

23 січня у росЗМІ повідомили, що навколо Санкт-Петербурга ворог розміщує зенітно-ракетні комплекси. Журналісти вважають, що це може бути пов'язано з атаками на "Петербурзький нафтовий термінал" 18 січня і газовий термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі 21 січня.