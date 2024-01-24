У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76: ніхто не вижив, — росЗМІ (фото, відео)

За даними медіа, на борту повітряного судна могли перебувати 63 людини. Джерела українських ЗМІ стверджують, що літак перевозив ракети для комплексів С-300, якими обстрілюють Харківську область.

У Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це в середу, 24 січня, повідомляє російське медіа Baza.

За даними російських журналістів, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Утім, подробиць він поки що не надає.

"Подія в Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше", — написав Гладков.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео з місця катастрофи літака Іл-76. Судячи з опублікованих кадрів, після падіння повітряного судна сталася потужна детонація.

Вибух після падіння літака Фото: Соцмережi

Перед падінням пілот літака, ймовірно, катапультувався, проте на відео цей момент розібрати складно.

Російський Telegram-канал "112" також повідомляє, що, за даними неназваного джерела, на борту було 63 людини.

Чи причетні ЗСУ до падіння Іл-76

За даними джерел видання "Українська правда", Іл-76 знищили зусиллями Збройних сил України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область

Нагадаємо, що 14 січня ЗСУ могли вразити два літаки Повітряно-космічних сил РФ над акваторією Азовського моря. Українські підрозділи завдали ударів по двох літаках — А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22.

Раніше, 26 лютого 2023 року, на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулище було підірвано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.