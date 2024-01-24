"Осколок увійшов у ногу": журналістка отримала поранення під час ударів ЗС РФ по Харкову (фото)

За словами представників редакції "Накипіло", Анна М'ясникова прямувала в укриття і паралельно записувала колегам деталі про обстріл. У момент пролунали вибухи й аудіоповідомлення перервалося. Дівчині провели операцію.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харкова обстрілами. Унаслідок одного з них постраждала журналістка видання "Накипіло" Анна М'ясникова, про що повідомили представники редакції на сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

Того дня Анна поверталася додому, як раптом ворожий снаряд прилетів недалеко. Вона почала записувати інформацію для репортажу, однак після другого вибуху пролунали крики й аудіозапис перервався. У журналістки залишився уламок у нозі і мала пройти операція.

Її колега Віктор Пічугін також прокоментував інцидент у коментарі "Суспільному". За його словами, сталося це за 300 метрів від місця влучання.

"В Ані осколкове поранення в гомілку. Вона спочатку зупинила собі кровотечу. Потім її відправили в лікарню", — заявив журналіст.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ближче до ранку прокоментувала ворожий терор і сама Анна М'ясникова. Вона подякувала всім за турботу і поділилася деякими кадрами. Зараз вона перебуває в лікарні з гіпсом.

На опублікованому фото можна побачити шматок металу, який пробив кістку і застряг у нозі, коли та поверталася додому.

Журналістка в Харкові дістала осколкове поранення Фото: Скриншот Журналістка в Харкові дістала осколкове поранення Фото: Facebook

Народний депутат і голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин у своєму Telegram-каналі також розповів докладніше про те, що трапилося в Харкові.

Близько третьої години ночі харківській журналістці провели операцію в обласній лікарні. Вона пройшла успішно, тому життю Анни більше нічого не загрожує. У редакції нардепу розповіли, що дівчина в момент інциденту йшла в укриття і паралельно розповідала телефоном колегам про обстановку навколо.

"Її аудіоповідомлення обірвалося, на тлі було чути вибухи. Осколок увійшов у ногу медійниці, поранивши гомілку і стопу. Сильно перебита кістка. Анна змогла самостійно перев’язати рану та буквально дострибати до найближчого укриття. За 20 хвилин до укриття дістався її колега Віктор Пічугін, який і викликав швидку", — пише Ярослав Юрчишин.

Наразі стан Анни М'ясникової стабільний. Російські окупанти, продовжує нардеп, укотре показали своє обличчя. Цей випадок він розглядає як злочин проти свободи слова та перешкоджання журналістській діяльності. Противник повинен буде за це відповісти.

Журналістка в Харкові дістала осколкове поранення Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли центр Харкова і ракета влучила в історичну будівлю. В ОВА розповіли, що під час вечірнього обстрілу Харкова отримала поранення 4-річна дитина. Російська ракета вдарила по будинку в центрі міста, якому майже 130 років.