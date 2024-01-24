Змінюють закони: у росіян хочуть відбирати майно за критику війни, — британська розвідка

За даними аналітиків, у Держдумі вже почали розглядати законопроект, який передбачає конфіскацію фінансових активів. Влада хоче звести до мінімуму критику в бік бойових дій в Україні.

Російська влада має намір відбирати у своїх громадян майно, якщо вони продовжать критикувати окупантів і війну загалом. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 24 січня.

За даними аналітиків, Державна дума РФ почала обговорювати відповідний законопроєкт. Він передбачає конфіскацію фінансових активів, включно з майном тих громадян, які критикують ЗС РФ і ведення бойових дій в Україні.

У британській розвідці додали, що за останні кілька місяців деякі російські письменники та музиканти вже відчули на собі осуд через критику.

"У липні 2022 року президент Росії Путін затвердив поправки до "Закону про іноземних агентів" 2012 року, які набули чинності 1 грудня 2022 року. Цей закон широко використовується для репресій противників режиму. За даними ОВД-Інфо, російського агентства з моніторингу прав людини, у 2023 році 217 осіб і організацій було визнано іноземними агентами. Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції РФ, загальний список "іноземних агентів" становив 707 осіб", — ідеться в повідомленні.

До списку "іноземних агентів" у Росії включають також незалежні новинні видання та правозахисні організації. У зв'язку з цим багато хто з них був змушений змінити локацію і виїхати за межі Росії.

Аналітики додали, що зміни в законодавстві спрямовані на те, щоб стримати росіян і змусити антивоєнну опозицію мовчати про злочини в Україні.

"Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із законом про іноземних агентів, найімовірніше, покликаний повністю обмежити критику війни", — підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що в Росії загадково помер журналіст Олександр Рибін, який перед тим критикував "відновлення" Маріуполя. За день до Нового року Олександр Рибін розповів у прямому ефірі про корупцію в захопленому місті на Донбасі. Після повернення в Росію він обіцяв опублікувати матеріал про те, хто саме займається "відновленням" міста, однак помер.

4 грудня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін розкритикував країни Балтії за "русофобську політику". Жителі Балтії матимуть нещастя у себе вдома, якщо продовжуватимуть любити росіян, пригрозив глава Кремля. Також він заявив про майбутні неприємності для міжнародних інституцій.