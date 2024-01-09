Втомилися від війни: у РФ змінилася громадська думка напередодні виборів президента, — ISW

За інформацією соцопитувань, напередодні виборів очільника держави більшість росіян підтримують припинення війни. Тим часом влада посилює контроль над інформаційним простором для зменшення "фейків" щодо ЗС РФ.

Related video

У Росії все менше жителів напередодні президентських виборів підтримують продовження війни в Україні. Втім, через внутрішньополітичну підтримку Путіна такий настрій росіян ще не перейшов до антивоєнної політичної позиції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за 8 січня.

Російське медіа "Верстка", посилаючись на дані соцопитувань та свої джерела у Кремлі пише, що вперше більше росіян підтримують вихід армії Росії з території України "без досягнення цілей". Зокрема, раніше більшість громадян РФ підтримували продовження війни в Україні.

Джерела в Адміністрації президента Росії зазначили російському виданні, посилаючись на дані оплаченого Кремлем соцопитування, що продовження війни підтримують менш як 50% громадян Росії. Проведення мирних переговорів підтримують 30% людей.

Важливо

Новорічні бажання росіян: опубліковано результати опитування в РФ щодо війни (інфографіка)

За інформацією соціологічної організації "Хроніка", від початку минулого року до жовтня з 22% до 12% зменшилася кількість росіян, які підтримують війну. Йдеться про тих людей, які підтримують присутність російських військових на території України до "досягнення своїх військових цілей".

Також протягом минулого року не змінилася кількість росіян, які підтримують виведення Росією своїх військ без досягнення "воєнних цілей" — 40% опитаних. Тим часом у соціологічній організації "Левада-Центр" повідомляли наприкінці жовтня, що мирні переговори підтримують 55% опитаних росіян, а продовження війни – 38%.

Свіже опитування, опубліковане організацією "Левада-Центр" 5 грудня, показує, що жителі Росії задаються питаннями про завершення війни, її результати, мобілізацію та перспективи миру, відповідно до зростання підтримки завершення війни.

Важливо

Понад чверті росіян не вистачає грошей навіть на одяг та взуття, – опитування

Тим часом влада РФ перед президентськими виборами намагається посилити свій контроль над інформаційним простором. Російське медіа ТАСС повідомило, що у РФ підготували законопроєкт, ухвалення якого дозволить блокувати "незаконний контент" в інтернеті. Планується, що робитимуть це за допомогою спеціалізованої інформаційної системи.

У Генпрокуратурі РФ кажуть, що вже направили 555 вимог про блокування начебто фейків, які дискредитують російську армію та владу Росії. В Інституті вивчення війни пишуть, що російська влада заявила про блокування або видалення понад 69 тисяч інтернет-ресурсів.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Russian Field, опублікованого у листопаді 2023 року, більшість росіян занепокоєні кількістю жертв через війну в Україні. Зокрема, кожен третій по тій же причині переживає за свій добробут.

У жовтні опитування російської організації "Левада-Центр" показало, що рішення про завершення війни підтримав би кожен сьомий росіянин. Попри це, більша частина жителів Росії готові припинити війну лише у разі збереження окупованих територій під контролем РФ.