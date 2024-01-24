Новинка від FN America: компанія представила 9-мм пістолет FN 509 CC Edge XL (відео)

Зброя оснащена оригінальним компенсатором, який дає змогу зменшити підйом ствола на 25 % і помітно знизити віддачу.

Компанія FN America представила пістолет FN 509 CC Edge XL калібру 9 мм з магазином подвійної дії. Модель вирізняється збалансованим і ергономічним дизайном, а також оригінальним компенсатором, який зменшує підйом ствола на 25 %, забезпечуючи стабільнішу стрільбу з помітним зниженням віддачі. Про це 24 січня розповіли оглядачі Army Recognition.

За словами розробників, пістолет поєднує в собі найкращі характеристики компенсатора FN і повнорозмірної рамки 509 LS Edge, забезпечуючи міць, точність і контроль під час стрільби.

Зброя важить 0,72 кг, має довжину ствола 10,6 см при загальній довжині 19 см. Висота — 12 см, ширина 3,5 см, а радіус прицілювання 5,41 дюйма.

Ємність магазину може становити 10 або 12/15 патронів. Спусковий гачок із плоскою поверхнею забезпечує чистий спуск за тиску близько 2,5 кг, підвищуючи точність пострілу.

Пістолет оснащений запатентованою системою кріплення оптики FN Low-Profile Optics Mounting System, яка забезпечує підвищену універсальність і дає змогу легко встановлювати більшість прицільних пристосувань із червоною крапкою.

Кований ствол з прицільною головкою забезпечує виняткову точність. Але ключовим аспектом FN 509 CC Edge XL є скорострільність, яка досягається завдяки обважненим опорним пластинам магазина для швидкого перезарядження і збільшеній кнопці від'єднання магазина.

Експерти зазначають, що простота обслуговування і можливість розбирання в польових умовах у поєднанні з розширеними можливостями роблять пістолет FN привабливим вибором як для ентузіастів, так і для професіоналів.

"FN 509 CC Edge XL покликаний переосмислити стандарти тактичної ручної зброї, пропонуючи користувачам неперевершений досвід стрільби", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що російських льотчиків озброїли пістолетом-кулеметом ПП-2000 — компактною і легкою зброєю. Але таке рішення залишається під питанням, оскільки зброя розроблялася для застосування силовими структурами в міських умовах, використовуючи малопотужний патрон.