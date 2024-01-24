Німеччина вперше передасть ЗСУ військові гелікоптери: журналісти називають їх небезпечними

Експерт BILD говорить, що вертольотам Sea King Mk41 вже 50 років і ще 2014 року на одну годину польоту цих гелікоптерів потрібно було витратити 120 годин попереднього технічного обслуговування.

Німеччина вперше поставить Україні військові гелікоптери Sea King. Аналітик Юліан Рьопке вважає їх "загрозою для українських солдатів". Про це пише BILD.

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть Києву 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 з необхідними комплектуючими. Також він проінформував, що німецькі пілоти навчать українців ними кермувати. Таке рішення було ухвалено на засіданні на авіабазі Рамштайн.

"Sea King — перевірений та надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів. Це — перше постачання такого роду з Німеччини", — сказав Пісторіус.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке засмутився такими новинами, оскільки, на його думку, вертольотам Sea King Mk41 вже 50 років і вони виводяться з експлуатації з 2020 року. За його словами, ще 2014 року на одну годину польоту цих гелікоптерів потрібно було витратити 120 годин попереднього технічного обслуговування.

"Ми передаємо Україні мотлох. У воюючій країні з невеликою кількістю пілотів та несприятливими погодними умовами це й зовсім загроза життю українських солдатів", — сказав журналіст.

Нагадаємо, що армія Німеччини вперше передасть ЗСУ гелікоптери Sea King. Вертольоти передасть Міністерство оборони Німеччини за підсумками наради Контактної групи у форматі Рамштайн.

Раніше Україна вже отримувала гелікоптери Sea King. Про це стало відомо у листопаді 2022 року. У ЗМІ розповіли, що тривалість підготовки пілотів, які могли б на них працювати — півтора місяця.