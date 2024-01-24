МО уклало контракти на боєприпаси з компанією зі зв'язками у Москві і так їх і не отримало, — ЗМІ

Мільйони євро з українського бюджету пішли на купівлю розореного заводу в горах Боснії та Герцеговини, а умови контракту вже майже 2 роки не виконуються.

Міністерство оборони України уклало договір на купівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Снарядів досі немає. Про це йдеться у розслідуванні "Громадського".

Так, "Громадське" викрило нові подробиці про скандальні контракти Міноборони України. Мільйони євро з українського бюджету пішли на купівлю розореного заводу в горах Боснії та Герцеговини — ні мін, ні снарядів Україна так і не отримала, і все ще чекає.

За інформацією журналістів, у грудні 2022-го, WDG promet і ще одна компанія Sevoteh уклали з Міноборони контракти. Sevoteh обіцяв ще навесні 2022 року привезти в Україну 17 тисяч шоломів і бронежилетів за 15 млн євро. Реально було поставлено лише 2 тисячі комплектів. А WDG на початку грудня 2022 року уклало контракт з МО на поставку 30 тисяч танкових пострілів 125 мм калібру. По цьому контракту вони отримали понад 3 млн євро — 10% передоплати, і знову Україна не отримала товари.

Усі вищевказані контракти з українського боку підписував Олександр Лієв — екскерівник департаменту військово-технічної політики Міноборони України.

"Ми перераховуємо кошти нашому контрагенту, а наш контрагент повинен був перерахувати їх словацькій компанії. Куда далі і що перераховують контрагенти — такої перевірки немає", — сказав Лієв.

Компанія WDG promet належить синові відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака. Матіас Зубак є директором і єдиним співробітником цієї контори — класична прокладка.

Загалом компанія отримала від України 14,5 млн євро. За документами, які роздобули журналісти, було встановлено, що 5,5 млн від цієї суми Зубаки витратили на придбання заводу у містечку Вітез у Боснії та Герцеговині. Інших коштів, як крім від України на той рахунок просто не заходило. Це був рахунок у чеській кредитній спілці PDZ. Решту коштів Зубаки просто розкидали по різних рахунках, а 5 млн євро зняли готівкою. Сьогодні вони звинувачують у крадіжці коштів з їхніх рахунків власника кредитної спілки. Той свою причетність до зникнення коштів заперечує.

З українськими ЗМІ Зубаки спілкуватися відмовилися, пославшись на зайнятість.

Зараз вони чекають на рішення суду, яке дозволить остаточно оформити купівлю порохового заводу.

Також журналісти знайшли інформацію, що друзі Зубаків мають зв'язки у Москві. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Зубак змінив риторику і заявив, що він "проамериканський хлопець", але між тим продовжував вести справи з росіянами. Зокрема, компанія WDG promet мала архів у Москві.

"Отже виходить, МО України заплатило 14,5 мільйона євро групі, материнська компанія якої досі зберігає свій архів у Москві. В результаті у нас немає боєприпасів, а хорвати купили за наші гроші розвалений завод у Боснії та Герцеговині", — підсумовують журналісти "Громадського".

Зараз Міноборони України судиться зі "Львівським арсеналом", який перераховував кошти WDG promet і Sevoteh. Про позови саме до цих компаній наразі не йдеться.

Нагадаємо, що 17 січня стало відомо, що Міноборони розриває останній контракт із компанією Гринкевича на постачання продуктів. У відомстві зазначили, що для уникнення труднощів із харчовим забезпеченням 16 січня оголошено новий конкурс на укладення контракту з постачання харчування для ЗСУ.

9 січня стало відомо, що в Міністерства оборони залишився один контракт із компаніями, які пов'язані зі львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.