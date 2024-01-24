Тільки одне може перешкодити ЗСУ вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою, — ЗМІ

За даними журналістів, комплекс часів радянських ВПС за кілька кілометрів від Авдіївки побудували для розміщення підрозділів ППО і захисту авіабази, що знаходилася поблизу. Укрепрайон "Зеніт" мав вижити в ядерній війні.

Протягом 10 років старий бункерний комплекс радянських ВПС на південь від Авдіївки закріплював оборону України вздовж лінії фронту на північному сході України. Про це пише Forbes.

Якщо укріпрайон "Зеніт" впаде, Авдіївка теж може не встояти, що змусить гарнізон Сил оборони відступити після десятиліття наполегливого опору.

У понеділок, 22 січня, російські війська підійшли ближче, ніж будь-коли, до того, щоб відрізати "Зеніт" з його лабіринтом бетонних опорних пунктів, але зазнали невдачі. Наступного разу їхній задум може вдатися: в українських захисників закінчуються боєприпаси.

Комплекс ВПС побудували для розміщення підрозділів ППО і захисту авіабази, що знаходилася поблизу. Зусиллями радянських інженерів "Зеніт" мав вижити в ядерній війні.

Українські війська опинилися тут у перші дні російського вторгнення 2014 року, відтоді й перебувають у тунелях комплексу. Дорога Т0505 з'єднує "Зеніт" із самою Авдіївкою, розташованою за два кілометри на північ.

Цей комплекс на вершині пагорба "критично важливий для захисту міста і підтримки доріг до міста відкритими", пояснив OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа.

"Не уявляю, як можна вести оборону без нього", — зазначив він.

І росіяни усвідомлюють це. Напряму захопити "Зеніт" їм не вдалося, але днями вони ледь не відрізали його під час запеклих боїв.

Але український гарнізон на чолі зі 110-ю механізованою бригадою в центрі Авдіївки, як повідомляється, допоміг послабити тиск на "Зеніт".

Але укріпрайон вразливий. Порівняно з північним флангом Авдіївки, де екіпажі бойових машин М-2 Bradley 47-ї механізованої бригади впродовж кількох місяців відбивали хвилю за хвилею російських атак, південний фланг міста видається слабким.

"У той час, як північна частина Авдіївки захищена коксохімом з надійними промисловими спорудами, південна частина в основному складається з одно- і двоповерхових будинків, вразливих перед артилерійським вогнем", — зазначає український аналітичний центр Frontelligence Insight.

За словами аналітиків, це створює відповідні умови для відомої російської тактики: якщо не вдається захопити район, у хід іде артилерія, потім легка піхота, яка захоплює завали.

Повідомляють, що якщо "Зеніт" впаде, весь південний фланг Авдіївки може впасти. Командирам ЗСУ, можливо, доведеться вирішити, що продовжувати боротьбу за руїни міста занадто ризиковано.

Перевага Росії в артилерійських боєприпасах у співвідношенні 10 до 1 робить можливою таку тактику.

Нагадаємо, що 20 січня боєць ЗСУ розповів про складну ситуацію в Авдіївці. За його словами, Авдіївка рано чи пізно перетвориться на ще один Бахмут.

Також повідомлялося, що російські війська можуть готуватися до вирішального штурму Авдіївки. У ISW оцінили ймовірність захоплення зруйнованого міста.