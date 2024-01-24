"Навмисна й усвідомлена акція": у МЗС РФ звинуватили Україну в катастрофі Іл-76

За даними російського відомства, удар по літаку було нібито завдано зенітними ракетами з району населеного пункту Липці Харківської області.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву, в якій охарактеризувало катастрофу літака Іл-76 як "теракт" і звинуватило в цьому українську владу. У РФ наполегливо засудили дії України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Вранці 24 січня київський режим здійснив ще один терористичний акт, унаслідок якого в районі с. Яблонове Корочанського району Бєлгородської області було збито літак Іл-76 військово-транспортної авіації Росії. Він виконував рейс із перевезення 65 військовослужбовців ЗСУ для заздалегідь узгодженого обміну. Усі вони та 6 членів екіпажу і 3 російських офіцери, які перебували на борту, загинули", — ідеться в повідомленні.

Крім того, у своїй заяві МЗС підтвердило інформацію, висунуту Міноборони РФ, щодо того, що удару по літаку нібито було завдано зенітними ракетами з району Липців Харківської області. За даними відомства, внаслідок катастрофи нібито загинули 65 військовослужбовців Збройних Сил України, які перебували на борту для подальшого обміну, а також шість членів екіпажу і троє російських офіцерів.

Пост МЗС РФ

"У Києві прекрасно знали про підготовку обміну. Знали, як і яким маршрутом будуть доставлятися військовополонені. Атака на літак була навмисною й усвідомленою акцією. Скоєний теракт наочно демонструє недоговороздатність київського режиму", — заявили в МЗС Росії.

Російське відомство закликало міжнародні організації, національні уряди і світове суспільство "висловити осуд" події.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: позиція України

У Повітряних сил ЗСУ заявляють, що українських військовополонених не було на борту збитого літака Іл-76 у Бєлгородській області.

При цьому в Генеральному штабі ЗСУ також прокоментували падіння транспортного літака над Бєлгородською областю.

"З огляду на це, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема й на Білгородському-Харківському напрямку", — повідомив Генштаб у Facebook.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило, що обмін полоненими було заплановано на 24 січня, однак зазначило, що Росія не попереджала про те, що перевезення ув'язнених здійснюватиметься літаком Іл-76, і не було повідомлення про необхідність гарантувати безпеку повітряного простору в районі Бєлгорода. Щодо складу пасажирів російського літака, який розбився, в українському відомстві наразі немає точної інформації.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Білгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

Пропагандистські видання почали стверджувати, що на борту літака могли нібито перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння вирушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння". Ця версія офіційно не підтверджена.

При цьому в ГУР заявили, що 24 січня дійсно планувався обмін полоненими з Росією, але поки що він не відбувся. Перевіряються всі версії того, що могло статися з російським літаком Іл-76.