Росіяни "схрестили" морські бомбомети і вежі старих танків (відео, фото)

За словами військового експерта Олександра Коваленка, через брак броньованих машин, здатних прикривати піхоту, росіяни створюють "гомункулів", як-от бомбометні установки РБУ-6000 на баштах пошкоджених танків Т-80Б.

В інтернеті з'явилися фотографії російських морських бомбометів РБУ-6000, встановлених на шасі вантажівок "Урал-4320". Про це повідомляє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він додає, що буквально у вівторок, 23 січня, РБУ-6000 ще розміщувалися на шасі старих танків Т-80Б.

"Їдемо далі... Ну, з Т-80Б хоча б є якась раціональність у використовуваному шасі, але... Але, що далі? РБУ-6000 на "Буханці"?" — задається питанням Коваленко.

Фото: Telegram

Ще раніше експерт розповідав, як російські "кулібіни" поставили бомбомети на багатоцільовий броньований тягач МТ-ЛБ, що викликало не тільки питання "щодо точності, функціональності та ефективності такого гомункулуса".

Коваленко припускає, що маса РБУ-6000, яка становить 3,5 тонни, "позитивно" позначилася на МТ-ЛБ. Врешті-решт росіяни знову перемістили РБУ-6000, тепер на вежі танків Т-80Б, які зазнали пошкоджень.

"Я б сказав, що це картина маслом. Доказ непристосованості МТ-ЛБ при встановленні таких "сідалок" (що не сюрприз); дефіциту в РВВ ББМ із необхідним озброєнням для надання вогневої підтримки; проблем із подальшим ремонтом або адаптацією танків після пошкодження вежі", — уточнив оглядач.

РБУ-6000 — що відомо

Реактивно-бомбометна установка-6000, названа "Смерч-2" — радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною навідною у двох площинах установкою з 12-ю радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед противника.

Фото: Вiкiпедiя

РБУ-6000 може вести вогонь на дистанції до 4,5 км, а бомби РГБ-60, по суті, — некерований реактивний снаряд 212-мм з фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг при загальній масі снаряда 119 кг. Маса установки 3,5 тонни. Повністю споряджена з РГБ-60 — це ще плюс 1,5 тонни.

Російські війська ще восени 2023 року почали встановлювати надлишки протичовнових ракетних установок РБУ-6000, якими зазвичай оснащуються військові кораблі, на бортові вантажівки і броньовані тягачі МТ-ЛБ.

Як зазначають військові експерти Forbes, радіус дії РБУ-6000 становить лише кілька кілометрів, що робить їх уразливими для мінометів, протитанкових знарядь і дронів близької дії, не кажучи вже про важку артилерію і ракети з дальнім радіусом дії.

Поки що варіації з бомбометами РБУ-6000 "світилися", як зауважує Defense Express, буквально в одиничних екземплярах. Схоже, що ворог таке озброєння використовує за принципом "їздить і стріляє", ймовірно на тих ділянках, де гостро відчувається потреба в додаткових засобах ураження.

На початку травня 2023 року Фокус писав, що Росія погрожує світу лазерами і роботами, якими обіцяє озброїтися до кінця десятиліття. На думку місцевих розробників, РФ нічим не поступається США у виробництві нових типів озброєння.