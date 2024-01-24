У Росії створили "залізного кулеметника", але він виявився вразливим: чого боїться техніка (фото)

Турель "Шторм-1" виходить з ладу не тільки під дією українських систем РЕБ, а й навіть тоді, коли перебуває поруч із засобами радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

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У Росії розроблено багатофункціональну турель "Шторм-1", яка може нести кулемети Калашникова (стандартну і модернізовану версії) і кулемет "Печеніг", а також управляється бездротовим і дротовим способом. Про це розповів представник КБ-розробника "Радар" в інтерв'ю росЗМІ "Армійський стандарт".

Дальність радіокерування становить до 800 метрів. Для оптимального наведення і стрільби турель має три швидкісних режими: повільний, середній і швидкий. Високошвидкісне наведення можна використовувати, коли противник перебуває близько або потрібно швидко змінити перспективу.

Усе обладнання постачається в невеликому кейсі для перенесення

Усе обладнання поставляється в невеликому кейсі для перенесення. Є джойстик для керування кулеметом, кнопка вогню й екран для виведення зображення з камери. Існує також мобільна версія турельної пускової установки. Конструкція стала легшою завдяки видаленню бронезахисту і "ніг", що дає змогу військовим долати з технікою великі відстані, стверджує розробник. Така конструкція дає змогу вести більш точний вогонь. Турель стріляє прицільніше, ніж навідник.

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У КБ "Радар" кажуть, що турель уже використовували в зоні бойових дій в Україні. У похідних умовах "Шторм-1" працює завдяки дротовому зв'язку, оскільки росіяни побоюються систем РЕБ, які для придушення використовують українські військові. Ба більше, недосконала конструкція російської турелі виводить техніку з робочого режиму навіть тоді, коли вона перебуває в зоні роботи РЕБ ЗС РФ.

Вартість "Шторм-1" попередньо оцінюють у 270 тис. російських рублів (близько 114 тис. грн, — ред.). Оснащена тепловізором модель коштуватиме дорожче.

Існує також мобільна версія турельної пускової установки

Нагадаємо, у листопаді 2023 року росіяни відправили на фронт дистанційно керовані турелі з 7,62-мм кулеметом ПКТ. Оператор російської техніки, як заявили в компанії "Ростех", отримав можливість вести прицільний вогонь на відстані від 50 до 1100 метрів у режимі реального часу. Є функціонал для встановлення приладу нічного бачення і теплової камери.

На початку травня 2023 року ми також писали про те, що Росія погрожує світу лазерами і роботами, якими обіцяє озброїтися до кінця десятиліття. На думку місцевих розробників, РФ нічим не поступається США у виробництві нових типів озброєння.