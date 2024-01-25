"Ми бачили повідомлення": у Білому домі висловилися про падіння Іл-76 під Бєлгородом (відео)

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, з його боку було б "необачно" міркувати на тему падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області, оскільки невідомо, чи правдиві заяви російської сторони.

У США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області Російської Федерації, перебували українські військовополонені. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу 24 січня.

"Ми бачили ці повідомлення, але не можемо їх підтвердити", — сказав Кірбі, відповідаючи на запитання про падіння російського літака.

Журналісти також запитали у представника Білого дому, чи може бути правдою заява російської сторони про те, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені.

"Знову ж таки, у нас просто недостатньо інформації, щоб прокоментувати цю авіакатастрофу. Ми... ми бачили повідомлення про це. Ми намагаємося отримати більше інформації", — заявив спікер.

Кірбі підкреслив, що з його боку було б "необачно" міркувати на цю тему, оскільки в нього немає доказів, що заяви росіян відповідають дійсності.

"Знаєте, українці стверджують одне. Росіяни стверджують інше. І ми просто не знаємо достатньо, щоб коментувати це", — пояснив він.

Брифінг Джона Кірбі та Карін Жан-П'єр

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

Нагадаємо, 24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76. Повідомляли, що російське повітряне судно могло впасти в районі хутора Кривого.

Пізніше росЗМІ заявили, посилаючись на Міністерство оборони РФ, що на борту Іл-76, який упав, могли перебувати 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі ЗМІ зазначив, що 24 січня Україна дійсно планувала обмін полоненими з Росією. За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав під Бєлгородом, зараз перевіряється.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. Глава держави повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених.