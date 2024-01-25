У Харкові оголосили день жалоби у зв'язку з ударами ЗС РФ 23 січня, — Терехов

За словами мера Харкова, 23 січня в місті сталася одна з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій за весь час повномасштабної війни.

У Харкові оголошено траур у зв'язку з обстрілами, здійсненими Збройними силами Російської Федерації 23 січня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Терехов зазначив, що російські ракетні атаки 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни, у зв'язку з чим 25 січня оголошується днем жалоби.

"Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі і горіти в пеклі всім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних", — написав міський голова.

Обстріли Харкова 23 січня: що відомо

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, 23 січня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак на місто з 2022 року. Було зафіксовано пуски понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та "Іскандер".

Чиновник повідомив, що внаслідок російських ударів по Харкову постраждали понад 70 осіб. Станом на 24 січня відомо про 10 загиблих.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що 23 січня ЗС РФ тричі обстріляли місто. Так, увечері окупанти вдарили по центру Харкова, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

"Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни з боку РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари", — прокоментував обстріл керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

ЗМІ також повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова постраждала журналістка видання "Накипіло" Анна М'ясникова. Вона поверталася додому, коли неподалік від неї прилетів ворожий снаряд.