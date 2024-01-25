"Україна має право на захист": у ЗС прокоментували авіакатастрофу з Іл-76 у РФ

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, повітряні атаки на Україну не припиняються, але з кожним днем у Повітряних сил з'являється дедалі більше інструментів і можливостей для протистояння ворогові — зокрема й для знищення засобів повітряного нападу.

Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора. Про це заявив 25 січня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, коментуючи авіакатастрофу Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

Командувач зазначив, що Повітряні сили України ведуть невідступну боротьбу проти російських окупантів. Він підкреслив активний і рішучий характер дій Повітряних сил у захисті громадян від терористичних атак.

Олещук зазначив, що прифронтові регіони, як-от Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, щодня піддаються обстрілу ворожих ракет, бомб і дронів. Повітряні сили вживають усіх необхідних заходів для виявлення та знищення ворога як у повітрі, так і на землі. Звіти про виконані завдання свідчать про успішні операції, що призводять до знищення російських літаків та їхніх екіпажів.

Генерал-лейтенант Олещук наголосив, що повітряні атаки на Україну не припиняються, але з кожним днем у Повітряних сил з'являється дедалі більше інструментів і можливостей для протистояння ворогу.

"Багато російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з'являється все більше інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не чекає!" — зазначив Олещук.

Генерал також звернув увагу на активні спроби російської пропаганди дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Він підкреслив, що мета цих дій — зменшити міжнародну підтримку України.

"Протягом дня 24 січня 2024 року шалена російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію — намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна — вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", — заявив Олещук.

Завершуючи свою заяву, генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що в ніч на 25 січня було успішно відбито чергову атаку ударних БПЛА типу Shahed і обіцяв надати результати операції найближчим часом.

Катастрофа Іл-76 у Росії — що треба знати

24 січня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомили, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області Росії, могли перебувати 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Як розповіли Фокусу в Генеральному штабі ЗСУ, командування не може підтвердити, що літак був збитий українською ракетою, як стверджували росЗМІ. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими заявили, що збирають і аналізують інформацію російських ЗМІ про те, що на борту Іл-76, який впав, нібито перебували українські військовополонені.

24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України розслідує всі обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76 перебували українські військовополонені.