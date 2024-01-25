ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed: скільки цілей збила ППО (фото)

За даними Повітряних сил, противник завдав удару по 14 іранським дронам-камікадзе Shahed, 11 з яких було знищено. Також уночі було зафіксовано пуски зенітних ракет С-300 у напрямку України.

У ніч на четвер, 25 січня, російські окупанти здійснили черговий обстріл українських міст ударними дронами "Шахед" і ракетами С-300. У результаті роботи ППО було ліквідовано 11 безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська РФ і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області", — ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що для відбиття повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Під час бойових дій було успішно знищено 11 безпілотних літальних апаратів "Шахед" в Одеській і Миколаївській областях.

ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed

Обстріл Одеси 24 січня: що відомо

Увечері 24 січня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу безпілотними літальними апаратами "Шахед". Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у Хаджибейському районі та згоріли складські приміщення.

Через обстріл було поранено двох людей. Одного потерпілого госпіталізували в міську лікарню з опіками, він перебуває в стані середньої тяжкості, другий — дістав забій під час падіння і відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, 23 січня ЗС РФ тричі атакували Харків. Увечері окупанти вдарили по центру міста, пошкодивши освітній заклад, цивільну інфраструктуру та автомобілі.