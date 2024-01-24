Військові аналітики підтверджують версію про ураження засобами ППО літака Іл-76, — ВПС

Один з експертів зазначив, що шлейф диму на опублікованому відео може свідчити про застосування ракети класу "земля-повітря". Іншими словами, не виключено, що Іл-76 був підбитий наземним зенітно-ракетним комплексом.

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Деякі західні військові експерти сходяться на думці, що російський військово-транспортний літак Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області, все ж таки був збитий засобами протиповітряної оборони. Такого висновку аналітики дійшли на основі опублікованих у відкритому доступі фото і відеокадрів. Про це повідомили журналісти агентства BBC.

Співробітники агентства показали відеозапис авіакатастрофи в Бєлгороді двом військовим експертам, і обидва вони заявили, що він відповідає інформації про ураження літака засобами ППО.

"Зображення відповідає тому, що літак був збитий. Видно, як літак втрачає висоту, після чого з'являється вогняний спалах. Від вибуху відходить невеликий слід, який може бути слідом від ракети", — каже старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Марк Кансіан.

За його словами, про ураження ракетою свідчить шлейф диму в небі, який відповідає моменту вибуху.

Інший експерт із наземної протиповітряної оборони — Крістофер Петров із компанії Janes зазначив, що кадри зниження літака "вказують на пошкодження до зіткнення".

"Приблизно за одну-дві секунди до аварії на борту літака, мабуть, виникла пожежа, а незначний фрагмент літака відокремився і став знижуватися самостійно, виходячи з носової частини літака", — пояснив він.

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Петров додав, що шлейф диму на відео може натякати на застосування ракети класу "земля-повітря". Інакше кажучи, не виключено, що Іл-76 був підбитий наземним зенітно-ракетним комплексом, однак така версія потребує великих даних для підтвердження.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією російський літак Іл-76, який зазнав аварії на території Бєлгородської області, міг перевозити ракети до систем протиповітряної оборони С-300. З огляду на вагу ракет, і вантажопідйомність літака, на його борту могли перебувати до 35 перехоплювачів.