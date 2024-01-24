ЗСУ продовжать знищувати засоби доставки зброї ЗС РФ, — Генштаб після катастрофи з Іл-76

За даними командування, українські захисники змушені контролювати повітряний простір і стежити за логістикою противника. Це зменшує небезпеку від ракетних атак для населення.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України з різного озброєння. Зокрема страждають регіони, які розташовані неподалік кордону. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про дії України, які допомагають перешкоджати терору.

За даними командування, Сили оборони роблять усе від себе можливе, щоб захистити країну та її жителів. Противник не може домогтися жодних результатів на полі бою, тому продовжує застосовувати тактику терору, зокрема й на Харківському напрямку.

"Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині. Застосовано: 26 ЗКР С-300; 3 БР "Іскандер-М", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок дій ЗС РФ загинули 16 осіб, серед яких одна дитина. Також 78 осіб дістали поранення. Противник зруйнував 13 будівель, серед яких — 1 лікарня, 3 заклади освіти та 6 житлових будинків.

У зв'язку з цим, продовжують у Генштабі, для зменшення ракетної небезпеки ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запуску ракет і логістику їх постачання. Особливо якщо для цього застосовуються засоби військово-транспортної авіації.

"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", — заявили в Генштабі.

У Генштабі розповіли про дії Сили оборони, які допомагають перешкоджати терору ЗС РФ Фото: Скриншот

Варто зазначити, що заяву зроблено після катастрофи в Бєлгородській області літака Іл-76. Усередині нього нібито перебували українські військовополонені, яких готували до обміну. Українська сторона офіційно не коментувала інцидент, а в Офісі президента пообіцяли надати коментарі пізніше.

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Бєлгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

Представник українського командування, який дав коментар виданню Фокус, заявив, що не відомо, якою зброєю підірвали Іл-76 і чи причетні до цього Сили оборони.

Одразу після цього пропагандистські видання почали стверджувати, що на борту літака могли нібито перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння вирушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння". Ця версія офіційно не підтверджена.

При цьому в ГУР заявили, що 24 січня дійсно планувався обмін полоненими з Росією, але поки що він не відбувся. Перевіряються всі версії того, що могло статися з російським літаком Іл-76.