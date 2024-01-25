На крок ближче до ухвалення: у США продовжують дискусії про фінансування для України

За словами журналістів, останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів було оголошено майже місяць тому, і відтоді США через брак фінансування не могли нічого відправити Києву.

У США тривають обговорення серед американських законодавців щодо ухвалення законопроєкту для виділення коштів на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, а також посилення безпеки на південному кордоні держави. Про це повідомляє"Голос Америки".

Так, за даними джерела, представник демократів і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що сенатори з обох політичних партій наполегливо працюють над затвердженням нового етапу фінансової допомоги Україні, завершуючи роботу над додатковим пакетом національної безпеки.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, ще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити", — зазначив він.

Сенатор наголосив, що останній фінансовий пакет у розмірі 250 мільйонів доларів, призначений для оборонної допомоги Україні, було оголошено майже місяць тому. Однак через нестачу затвердженого Конгресом фінансування уряд США не зміг здійснити передачу коштів до Києва.

"Ми зобов'язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі", — наголосив Шумер.

Під час свого виступу лідер меншості в Сенаті від республіканської партії Мітч Макконнелл висловив критику на адресу президента Джо Байдена. Він висловив невдоволення тим, що Байден не зробив достатніх кроків для забезпечення союзників значною перевагою перед агресією Путіна. Також Макконнелл висловив стурбованість недостатніми вкладеннями у відновлення військової могутності США.

"Я ніколи не впадав в оману щодо того, чому Америка підтримувала боротьбу України. Тут ніколи не йшлося про благодійність. Це в прямих інтересах Сполучених Штатів, щоб авторитаристи не відчували себе в праві переписувати кордони силою. У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого противника, не жертвуючи для цього життями американців", — сказав Макконнелл.

За заявою Мітча Макконнелла, Сенат найближчим часом отримає можливість відновити суверенітет на південному кордоні. Він наголосив на необхідності інвестування в стратегічну конкуренцію з Китаєм і відновлення довіри союзників і супротивників.

Сенатори від республіканської партії в Сенаті прив'язали свою згоду на виділення додаткових коштів для України до одночасного посилення імміграційних політик. Ці заходи спрямовані на зниження нелегальних перетинів південного кордону США і депортацію осіб, які вже перебувають у країні.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що зустріч Байдена з конгресменами не привела до виходу з глухого кута щодо військової допомоги Україні.

20 січня Борис Джонсон заявив, що якщо Трамп підтримає Україну, то його повернення може стати перемогою для світу.