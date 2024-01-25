У Білорусі представили новий розвідувальний БПЛА для спецпризначенців "Споттер-ПБ-3"

Дрон виготовлений із композитних матеріалів і здатний розвивати швидкість до 65 км/год. При цьому може перебувати в повітрі до 90 хвилин.

Білоруське підприємство "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" на виставці UMEX-2024 вперше презентувало новий розвідувальний БПЛА "Споттер-ПБ-3". За словами розробників, дрон пройшов усі випробування і запущений у серію. Про це 25 січня повідомив ресурс EDR Magazine.

Представники компанії зазначають, що безпілотник спеціально розроблений для Сил спеціальних операцій (ССО). Конструкція дрона містить композитні матеріали та пінопласт. Це дає змогу включити його в 10 кг комплект рюкзака бійців ССО, в якому, крім безпілотника масою 5 кг, міститься наземна станція управління у вигляді портативного планшета й антени. При цьому для транспортування крило апарата необхідно від'єднати від фюзеляжу.

"Споттер-ПБ-3" — це БПЛА з фіксованим крилом, що має високорозташоване пряме крило і традиційну хвостову частину з горизонтальним оперенням і вертикальними рулями. У середині високорозташованого крила встановлено електродвигун із дволопатевим штовхаючим гвинтом.

У нижній частині фюзеляжу, у центрі, розташований оптико-електронний датчик, що складається або з телевізійної камери, або з інфрачервоної камери, який висувається в польоті та забирається у фюзеляж під час посадки. При цьому на борту БПЛА встановлено інерціальну навігаційну систему.

Апарат запускається вручну і приземляється на фюзеляж без парашута. Зазвичай планер може бути використаний 10 разів.

Характеристики:

дальність дії — 10 км;

швидкість польоту — до 65 км/год;

висота польоту — до 900 метрів;

тривалість — до 90 хвилин.

Нагадаємо, компанія Quantum Systems втричі збільшила постачання в Україну безпілотників Vector, попит на які зумовлений необхідністю українських військ знаходити противника в темний час доби. Розробники повідомили, що конструкцію і технічні характеристики дрона було поліпшено.