У Бердянську пролунали вибухи: голосно було в районі вокзалу й на узбережжі (карта)
За даними керівника Бердянської ДВА Вікторії Галіціної, жителі чули поодинокий вибух у центрі міста. При цьому в місцевих пабліках пишуть про потужні вибухи в передмісті, від яких дорожчали стіни та вікна.
В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Про це в четвер, 25 січня, повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
За словами чиновниці, жителі чули поодинокий вибух у районі залізничного вокзалу.
При цьому в передмісті окупованого Бердянська пролунала серія потужних вибухів, пише місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" з посиланням на повідомлення місцевих жителів.
Загалом чули кілька вибухів — особливо голосно було в прибережних районах, де в жителів здригнулися вікна та стіни.
"Бердянці чують звуки вибухів за межами міста. Прозвучало вже кілька. Досить гучні. У прибережних мікрорайонах, навіть будинки здригнулися. Окупаційні пабліки повідомляють про навчання. Місцеві колаборанти поки що мовчать і не пояснюють", — йдеться в повідомленні.
Представники окупаційної адміністрації міста не коментували того, що сталося.
Зазначимо, що раніше, в ніч на 25 січня, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибухи в місті та роботу ППО.
Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що ЗС РФ використовують цивільні фури у складі військової колони в Маріуполі Донецької області. Ворожа колона проїхала через центр Маріуполя в напрямку Бердянська Запорізької області.
Раніше, 6 січня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти перекидали військову техніку на Бердянський напрямок. Зокрема, через Маріуполь ворог переправляв вантажівки з боєкомплектами та особовим складом.