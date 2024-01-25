У Бердянську пролунали вибухи: голосно було в районі вокзалу й на узбережжі (карта)

За даними керівника Бердянської ДВА Вікторії Галіціної, жителі чули поодинокий вибух у центрі міста. При цьому в місцевих пабліках пишуть про потужні вибухи в передмісті, від яких дорожчали стіни та вікна.

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В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Про це в четвер, 25 січня, повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За словами чиновниці, жителі чули поодинокий вибух у районі залізничного вокзалу.

При цьому в передмісті окупованого Бердянська пролунала серія потужних вибухів, пише місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

Загалом чули кілька вибухів — особливо голосно було в прибережних районах, де в жителів здригнулися вікна та стіни.

"Бердянці чують звуки вибухів за межами міста. Прозвучало вже кілька. Досить гучні. У прибережних мікрорайонах, навіть будинки здригнулися. Окупаційні пабліки повідомляють про навчання. Місцеві колаборанти поки що мовчать і не пояснюють", — йдеться в повідомленні.

Бердянськ на карті України Залізничний вокзал у Бердянську

Представники окупаційної адміністрації міста не коментували того, що сталося.

Зазначимо, що раніше, в ніч на 25 січня, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибухи в місті та роботу ППО.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що ЗС РФ використовують цивільні фури у складі військової колони в Маріуполі Донецької області. Ворожа колона проїхала через центр Маріуполя в напрямку Бердянська Запорізької області.

Раніше, 6 січня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти перекидали військову техніку на Бердянський напрямок. Зокрема, через Маріуполь ворог переправляв вантажівки з боєкомплектами та особовим складом.