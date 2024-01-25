В Бердянске прозвучали взрывы: громко было в районе вокзала и на побережье (карта)

По данным руководителя Бердянской ГВА Виктории Галициной, жители слышали одиночный взрыв в центре города. При этом в местных пабликах пишут о мощных взрывах в пригороде, от которых дорожали стены и окна.

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В оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом в четверг, 25 января, сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По словам чиновницы, жители слышали одиночный взрыв в районе железнодорожного вокзала.

При этом в пригороде оккупированного Бердянска раздалась серия мощных взрывов, пишет местный Telegram-канал "Бердянск сегодня" со ссылкой на сообщения местных жителей.

Всего слышали несколько взрывов — особенно громко было в прибрежных районах, где у жителей содрогнулись окна и стены.

"Бердянцы слышат звуки взрывов за пределами города. Прозвучало уже несколько. Достаточно громкие. В прибрежных микрорайонах, даже дома содрогнулись. Оккупационные паблики сообщают об учениях. Местные коллаборационисты пока молчат и не объясняют", — говорится в сообщении.

Бердянск на карте Украины Железнодорожный вокзал в Бердянске

Представители оккупационной администрации города не комментировали случившееся.

Отметим, что ранее, в ночь на 25 января, мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал о взрывах в городе и работе ПВО.

Напомним, 10 января сообщалось, что ВС РФ используют гражданские фуры в составе военной колонны в Мариуполе Донецкой области. Вражеская колонна проследовала через центр Мариуполя в направлении Бердянска Запорожской области.

Ранее, 6 января, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты перебрасывали военную технику на Бердянское направление. В частности, через Мариуполь враг переправлял грузовики с боекомплектами и личным составом.