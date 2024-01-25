Росія може брехати про українських військовополонених на борту збитого Іл-76, — Forbes

У Forbes не вірять, що збитий борт перевозив 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, і збентежені тим, що РФ так і не усвідомила, що Бєлгород перебуває поруч з лінією фронту, а використання там літаків є небезпечним.

Росія поширює направдиву інформацію про те, що на борту збитого Іл-76 над територією Бєлгородської області перебували українські військовополонені. Про це пише видання Forbes.

Журналісти збентежені тим, що ЗС РФ вважали, що можуть безпечно доправляти громіздкі вантажні літаки Іл-76 у російське місто Бєлгород, розташоване поруч з українським кордоном.

"Як казав Наполеон Бонапарт: "Ніколи не перебивай свого ворога, коли він робить помилку", — коментують журналісти з цього приводу.

На думку журналістів, уряд РФ не міг заперечити знищення Іл-76, оскільки падіння літака зафільмували місцеві жителі, і не змогли заперечити, що літак збила саме Україна, бо на одному відео видно явний димовий слід, який вказує на влучання ракетою.

Також у Forbes не вірять, що борт перевозив 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, бо на відео з місця катастрофи не видно багато тіл.

"Докази, швидше за все, вказують на справжнє збиття законної військової цілі, а не на терористичне випадкове вбивство українських полонених їхнім власним урядом. Те, що українська авіація могла влучити у вантажний літак, який летів над Бєлгородом, нікого не повинно дивувати. Харків добре захищений одними з найкращих в Україні засобів протиповітряної оборони західного виробництва, очевидно включаючи одну з трьох батарей ВПС американських ракет Patriot", — пише Forbes.

Зазначається, що радіус дії ракети Patriot PAC-2 становить майже 160 км. Це дозволяє загрожувати російським військовим літакам над Бєлгородом.

"Інакше кажучи, росіяни повинні були знати, що краще не направляти великий повільний транспортний літак у можливу зону ураження ракет. "Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні бойових дій не може бути безпечною", — цитує видання повідомлення ГУР Міноборони.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. За даними російських журналістів, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що на борту Іл-76 могли перебувати 65 українських військовополонених, яких нібито перевозили для обміну.

У США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області Російської Федерації, перебували українські військовополонені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. Глава держави повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених