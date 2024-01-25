Броньовик для морпіхів: РФ випробовує новий БТ-3Ф у суворих кліматичних умовах (відео)

Бронетранспортер адаптований для арктичних умов. Він має утеплений корпус і оснащений автономною системою опалення, яка підтримує температуру навіть при вимкненому основному двигуні.

У Росії готують до експлуатації новітні бронетранспортери БТ-3Ф, які проходять активні випробування в екстремальних кліматичних умовах. Судячи з опублікованих 24 січня в соцмережах кадрів, машини тестують у суворих зимових умовах у засніженій місцевості.

На відео видно, як гусеничний транспортер вміло долає купини, невеликі пагорби й бездоріжжя, демонструючи свої можливості.

Машина створена на базі БМП-3Ф, але має низку змін, що свідчать про адаптацію для арктичних умов. Броньовик має утеплений корпус і оснащений автономною системою опалення, здатною підтримувати позитивну температуру в кабіні навіть за вимкненого основного двигуна.

Також БТ-3Ф отримав спеціальні гусениці з розширеннями, які забезпечують знижений тиск на ґрунт. Це значно підвищує прохідність по незайманому снігу.

Бронетранспортер призначений для перевезення мотопіхоти та спеціалізованих підрозділів, а також може служити як тактичний командний пункт і медична машина.

На відміну від БМП-3Ф, у цього броньовика немає башти, замість неї встановлено підняту надбудову, аналогічну машині управління артилерією 1В172-2.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, після офіційного введення в експлуатацію БТ-3Ф може стати потенційною заміною бронетранспортерам 8×8 серії БТР-80, які наразі використовуються російськими морськими піхотними підрозділами.

Що стосується тактичного застосування, то експерти пишуть, що бронетранспортер відіграє найважливішу роль в океанських військових операціях, перекидаючи морську піхоту з кораблів на берег. Після виходу на сушу, він може патрулювати територію, сприяти транспортуванню військ і вантажів тощо.

"Це відображає філософію старої радянської моделі БТР-50П або американських амфібійних бронетранспортерів AAV7, але БТ-3Ф має компактнішу конструкцію, що призводить до меншої місткості пасажирів", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що на одному з військових полігонів росіяни провели випробування новітнього бронетранспортера К-16 "Бумеранг", який має замінити застарілі радянські аналоги БТР-80 і БТР-82. Однак спочатку ця платформа зіткнулася з проблемами через санкційні обмеження в постачанні іноземного обладнання.