"Не підходить Україні": Ігнат розповів, чому не можна зараз передати винищувачі F-16

За словами спікера ЗС ЗСУ, для розміщення та використання в Україні американських багатоцільових винищувачів необхідно підготувати інфраструктуру і дочекатися навчання пілотів.

Передача Україні винищувачів F-16 зараз може бути недоречною, бо не всі пілоти навчені, а інфраструктуру потрібно підготувати. Про це розповів представник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат "24 каналу".

Незважаючи на заяви європейських лідерів про готовність передачі таких літаків Україні, Ігнат виділив кілька ключових аспектів, які необхідно врахувати.

Ігнат наголосив на необхідності підготовки інфраструктури для приймання та обслуговування винищувачів F-16, а також для підготовки українських пілотів. Полковник зазначив, що, попри готовність західних союзників надати техніку, важливо, щоб усі компоненти — від пілотів до інженерів та інфраструктури — були готові до повноцінної роботи в Україні.

Ігнат зазначив, що літаки F-16 є складними авіаційними системами, і необхідно підходити до їх розміщення та використання комплексно. Він також зазначив, що хоча деякі європейські лідери висловлюють готовність передати літаки для тимчасового розміщення в Україні, такий варіант не відповідає поточним потребам країни.

"Звичайно, вже можна було б розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам уже передати літаки, щоб вони могли в нас просто розташовуватися територіально тощо. Це не той варіант, який підходить Україні", — зауважив Ігнат.

Полковник наголосив, що для України важливо, щоб винищувачі F-16 не тільки розміщувалися територіально, а й активно використовувалися для захисту повітряного простору, відтіснення російської авіації від кордону і знищення потенційних загроз, таких як "Шахеди", які минулої ночі здійснили атаку на Україну з повітря.

Нагадаємо, 4 січня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що українські пілоти можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. Також він зазначив, що на підготовку льотчиків може піти від п'яти до восьми місяців. Тоді як "у нього немає конкретних дат" щодо того, коли Україна отримає ці літаки.

22 січня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські льотчики вже літають на американських винищувачах F-16 разом з інструкторами. Зокрема, навчання пілотів триває в американському штаті Аризона.