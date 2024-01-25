Зробили фото біля таблички і втекли: РФ бреше про захоплення села на Харківщині, — військкор

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, ситуація у російському інформпросторі — "банальна ІПСО", спрямована на внутрішнього споживача. А відповідна місцевість знаходиться під вогневим контролем бригади прикордонників.

Російські пропагандисти розповсюджують у мережі інформацію про те, що їхня диверсійно-розвідувальна група нібито захопила село Плетенівка в Харківській області. Однак насправді ситуація зовсім інша. Про це повідомив журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на коментар бригади "Сталевий Кордон" Державної прикордонної служби України.

Він зазначив, що село Плетенівка розташоване на кордоні і має однойменний український пункт пропуску. Зі сторони Росії знаходиться КПП "Шебекіно", а саме село Шебекіно розташоване за 2 кілометри від кордону.

Російські пропагандисти брешуть про захоплення Плетенівки

Крім того, за інформацією військкора, так звана російська ДРГ не переходила кордон, адже відповідна місцевість, включно з прикордонним переходом, знаходиться під вогневим контролем бригади "Сталевий Кордон".

"Люди у військовій формі підійшли до таблички "Плетенівка", яка стоїть буквально на кордоні, сфотографувались і поспішно втекли. Жоден російський "диверсант" до Плетенівки не заходив", — запевняє Цаплієнко.

Також журналіст додав, що у середу, 24 січня, в Плетенівці з робочою поїздкою побували керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тобто те, що ми бачимо в російському інформпросторі, можна назвати банальною російською ІПСО, спрямованою, очевидно, на внутрішнього російського споживача", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв ще у грудні повідомив, що впродовж двох тижнів зафіксували сім намагань диверсійно-розвідувальних груп потрапити на територію України. За його словами, ДРГ ворога заходять з Брянської, Курської і частково Бєлгородської областей через Чернігівську, Сумську області та Богодухівській район Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські ДРГ намагаються прорватися в Харківську область із півночі. Українські військові виявили одну групу й обстріляли її. Диверсанти відступили.