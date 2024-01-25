Мобілізація в Україні: хто з чоловіків отримає відстрочку в лютому
Чоловіки, яким надали відстрочку, залишаються на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Певні категорії чоловіків в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Видання УНІАН розповіло про підстави для її отримання.
Відстрочка від мобілізації не є звільненням зі служби відкладає лише виконання військового обов'язку на певний термін. Українці з відстрочкою залишаються на обліку в ТЦК та СП.
Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ, якщо підпадають під одну з наступних категорій:
- отримання відстрочки за станом здоров'я;
- за сімейними обставинами;
- через професійну діяльність;
- через навчання або набуттям наукового ступеня;
- у зв'язку з наявністю броні.
Чи можна отримати відстрочку через догляд за літньою людиною чи інвалідом
Таку відстрочку можуть отримати чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю І і II групи (батьки, батьки дружини, дружина), яка не має інших працездатних людей, які в змозі за нею доглядати та утримувати.
Відстрочку також можуть отримати опікуни осіб з інвалідністю I і II групи, визнаних недієздатними за рішенням суду. Для цього повинен бути висновок медичної комісії про те, що хворий потребує постійного догляду.
Відстрочка за станом здоров'я
ВЛК повинна визнати військовозобов'язаного особою з інвалідністю або тимчасово непридатною до несення військової служби, строком до шести місяців. Крім цього, мобілізація неможлива, якщо у громадянина діагностували наступні діагнози:
- важкі деформації опорно-рухового апарату;
- інфекційні захворювання;
- психічний розлад, хвороба Дауна, шизофренія.
Також не можна призвати людину, у якої встановлені метафіксатори та інші ендопротези, та вагітних жінок.
Хто з опікунів дітей може отримати відстрочку від призову
Відстрочку від призову можуть отримати:
- жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину, яка має важкі хвороби;
- жінки і чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка вважається особою з інвалідністю I або II групи.
Також відстрочку можуть отримати громадяни, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей, молодших 18 років, та ті жінки й чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.
Нагадаємо, під час війни на службу до частин забезпечення, ТЦК та до навчальних закладів можуть бути направлені обмежено придатні чоловіки.
Раніше повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу можуть без обмежень щодо кількості та без врахування рівня дефіцитності військової спеціальності бронювати військовозобов’язаних працівників.