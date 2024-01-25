Мобілізація в Україні: хто з чоловіків отримає відстрочку в лютому

Чоловіки, яким надали відстрочку, залишаються на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Певні категорії чоловіків в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Видання УНІАН розповіло про підстави для її отримання.

Відстрочка від мобілізації не є звільненням зі служби відкладає лише виконання військового обов'язку на певний термін. Українці з відстрочкою залишаються на обліку в ТЦК та СП.

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ, якщо підпадають під одну з наступних категорій:

отримання відстрочки за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

через професійну діяльність;

через навчання або набуттям наукового ступеня;

у зв'язку з наявністю броні.

Чи можна отримати відстрочку через догляд за літньою людиною чи інвалідом

Таку відстрочку можуть отримати чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю І і II групи (батьки, батьки дружини, дружина), яка не має інших працездатних людей, які в змозі за нею доглядати та утримувати.

Відстрочку також можуть отримати опікуни осіб з інвалідністю I і II групи, визнаних недієздатними за рішенням суду. Для цього повинен бути висновок медичної комісії про те, що хворий потребує постійного догляду.

Відстрочка за станом здоров'я

ВЛК повинна визнати військовозобов'язаного особою з інвалідністю або тимчасово непридатною до несення військової служби, строком до шести місяців. Крім цього, мобілізація неможлива, якщо у громадянина діагностували наступні діагнози:

важкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання;

психічний розлад, хвороба Дауна, шизофренія.

Також не можна призвати людину, у якої встановлені метафіксатори та інші ендопротези, та вагітних жінок.

Хто з опікунів дітей може отримати відстрочку від призову

Відстрочку від призову можуть отримати:

жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину, яка має важкі хвороби;

жінки і чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка вважається особою з інвалідністю I або II групи.

Також відстрочку можуть отримати громадяни, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей, молодших 18 років, та ті жінки й чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.

Нагадаємо, під час війни на службу до частин забезпечення, ТЦК та до навчальних закладів можуть бути направлені обмежено придатні чоловіки.

Раніше повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу можуть без обмежень щодо кількості та без врахування рівня дефіцитності військової спеціальності бронювати військовозобов’язаних працівників.