Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіків з білим квитком призвати до ЗСУ

Білий квиток відповідає статусам "обмежено придатний до військової служби", "непридатний до військової служби в мирний час" та "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін лікування, проте не більше, ніж на рік.

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Щонайменше до 14 лютого в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація, у цей час призвати на військову службу можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Видання NV розповіло, чи можуть мобілізувати чоловіка з білим квитком.

В Україні білий квиток відповідає статусам "обмежено придатний до військової служби", "непридатний до військової служби в мирний час" та "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Зокрема, останній означає наявність щонайменше одного дуже складного невиліковного захворювання з порушенням функцій організму.

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Мобілізація в Україні: кому потрібно стати на військовий облік за кордоном

Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін лікування, проте не більше, ніж на рік. Після цього приймається остаточне рішення щодо придатності чи повної непридатності чоловіка з виключенням з військового обліку.

Натомість допризовники, у яких ВЛК виявила невиліковні захворювання або фізичні недоліки, що тягнуть за собою порушення функцій організму та не піддаються лікуванню, вважаються непридатними до служби. У цьому випадку не приймається рішення про тимчасову непридатність та потребу в лікуванні.

З 24 лютого 2022 року так званий білий квиток не гарантує відстрочку від мобілізації, оскільки непридатні в мирний час є обмежено придатними під час воєнного стану. Проте такі військовозобов'язані не можуть служити в морській піхоті, десантних військах та штурмових підрозділах. Натомість вони придатні до служби в тилових підрозділах.

Де можуть служити обмежено придатні чоловіки

Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу ЗСУ, обмежено придатні до військової служби чоловіки непридатні до військової служби в мирний час. Проте під час воєнного стану вони можуть бути направлені на службу до частин забезпечення, ТЦК й інших військових установ і організацій, та до навчальних закладів.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості може допомогти українським чоловікам працевлаштуватися до Збройних сил України. Зокрема, особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу.

Раніше колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін повідомив, що чоловіків, що виїхали з України, не позбавлять громадянства. З його слів, громадянина України не можна позбавити громадянства.