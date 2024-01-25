Розкрадання грошей на ЗСУ: до бюджету України повернули майже 1,5 млрд грн, — Умєров (фото)

СБУ викрила оборудку на придбанні артилерійських снарядів ще у грудні 2023 року. Тоді затримали організатора "схеми" — керівника одного з головних управлінь Міністерства оборони.

До бюджету повернули майже 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для Збройних сил. Про це у четвер, 25 січня, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене", — наголосив він.

До повернення коштів залучили СБУ, Офіс генпрокурора та Міноборони

Розкраданню державних коштів запобігли Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони.

Як зазначають правоохоронці, к результаті комплексних заходів до бюджету повернули майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Оборудка на 1,5 млрд грн: що відомо

Крім того, в СБУ нагадали, що військова контррозвідка Служби безпеки викрила цю оборудку ще у грудні 2023 року. Тоді було затримано організатора "схеми" — керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під державні замовлення для потреб українських військовослужбовців. З цією метою він влаштував перенесення з балансу Міністерства оборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 мільярда гривень за придбання артилерійських снарядів.

"Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель", — наголошують в СБУ.

Зараз слідчі Служби безпеки оголосили військовому чиновнику підозру. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. За цим правопорушенням фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що постачальник Міноборони намагався за півмільйона доларів підкупити ДБР. Бізнесмен сподівався, що зможе в такий спосіб повернути майно своїх компаній, яке було вилучено після початку розслідування справи про незаконні оборудки в закупівлях для ЗСУ.