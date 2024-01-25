Вогонь HIMARS уразив російських операторів БПЛА на Донбасі: є загиблі, подробиці

Росіяни розіслали через бот "незнайомим людям" координати, де відбуватиметься підготовка операторів дронів. Окупанти намагаються зробити когось крайнім з тих, хто вже загинув, розповів російський військкор Володимир Романов.

У четвер, 25 січня, українські військові завдали удару за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS по скупченню операторів російських безпілотних літальних апаратів у Донецькій області. Про це повідомив російський військкор Володимир Романов у своєму Telegram-каналі.

Військкор з посиланням на слова операторів дронів зазначив, що по них могли вдарити через те, що начальник курсів проєкту "Судний день" (Судоплатов) з позивним Со****н розіслав "незнайомим людям" через бот "без будь-якої перевірки" координати, куди приїжджати на підготовку.

"Прилетіли Хімарси. Є загиблі", — написав Володимир Романов.

Він наголосив, що наразі керівництво проєкту "Судоплатов" намагається зам'яти ситуацію та призначити когось крайнім з тих, хто вже загинув. Крім цього, Романов зауважив, що ця ситуація не унікальна.

Російський військкор додав, що нікого не уразило, крім операторів БПЛА, попри те, що на полігоні було понад 150 осіб.

Додамо, що на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 22 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив про знищення потужного російського самохідного міномета калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан" на Таврійському напрямку. Також українські військові за добу знищили 399 окупантів та 97 одиниць бойової техніки ворога.

Того ж дня стало відомо, що на Авдіївському напрямку українські бійці з Центру спеціального призначення НГУ "Омега" уразили російський танк Т-80. Зокрема, це сталося за допомогою безпілотника.