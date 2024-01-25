В Індії успішно випробували далекобійну версію ракети BrahMos, розроблену з РФ

В основі крилатої ракети BrahMos лежить російська протикорабельна ракета П-800 "Оникс". В Індії за роки доопрацювали боєприпас.

Індійські військово-морські сили успішно випробували модифіковану крилату ракету BrahMos. Про це повідомляє пресслужба відомства в Х (раніше Твіттер).

Компанія BrahMos Aerospace Private Lomited 24 січня провели успішне випробування понадзвукової крилатої ракети Brahmos. Випробування підтвердили здатність завдавати точних ударів на великій дальності з кораблів, які готові до бойових дій. Застосовувалась версія BrahMos-ER, яка може уражати цілі на відстані 400-500 км.

"Ці зусилля підтверджують здатність AatmaBirbharta завдавати високоточні удари на великі відстані з бойових кораблів, готових до ракетних ударів", — зазначили у ВМС Індії.

Після завершення серії випробувань ракета має надійти на озброєння Індії. В основі ракети BrahMos лежить російська ракета П-800 "Онікс". З боку РФ у розробці бере участь Організація оборонних досліджень. Вперше базову версію ракети випробували у 2001 році з дальністю ураження 290 км. Відтоді крилата ракета покращувалась і її дальність вже складає 500 км з системою активного радіолокаційного самонаведення індійської розробки.

Нагадаємо, 16 січня в Індії показали штурмову гвинтівку Ugram, яка має ефективну дальність 500 метрів.

Також в Індії успішно випробували нову систему ППО Akash-NG.