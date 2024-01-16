Індійські конструктори представили штурмову гвинтівку Ugram: чим примітна зброя

Фахівці зауважили надійність зброї та ефективність стрільби на дистанції 500 метрів. Водночас гвинтівка з калібром 7.62x51 має вагу менше 4 кілограмів.

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Індійська організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) представила нову штурмову гвинтівку вітчизняного виробництва Ugram. Зброя призначена для ведення вогню патронами 7.62x51 НАТО, а ефективність стрільби становить 500 метрів. Про це 16 січня повідомили оглядачі Israel Defence.

Гвинтівку розробили і виготовили спільно з приватним промисловим партнером — компанією Dvipa Armour India Private Limited. Зброя призначена не тільки для збройних сил, а й для воєнізованих формувань і правоохоронних органів, зазначають оглядачі.

На перший погляд, характеристики індійської гвинтівки не можуть похвалитися якимись революційними рішеннями в галузі стрілецького озброєння. Гвинтівка має магазин на 20 набоїв, може вести вогонь в одиночному і повністю автоматичному режимах, хоча за калібру 7.62 мм зброя важить менш як 4 кг.

Однак індійські фахівці стверджують, що Ugram є видатним зразком, який показує "значне досягнення в галузі вітчизняної зброї". Зокрема, вони виокремили кілька відмітних особливостей.

По-перше, на думку експертів, Ugram може похвалитися дивовижною ефективною дальністю стрільби в 500 метрів, забезпечуючи стратегічну перевагу в різних бойових сценаріях. Водночас вага гвинтівки вигідно відрізняється від аналогічних зразків західного озброєння.

Наприклад, німецька HK417, що має такий самий калібр, важить 4,7 кг, бельгійська FN FAL у стандартному варіанті важить 4,25 кг, але російський АК-103 під калібр 7.62х39 М43 без магазину важить 3,6 кг.

"Така відповідність ваговим критеріям повністю відповідає вимогам армійського стандарту GSQR, забезпечуючи оптимальну маневреність для військовослужбовців", — пишуть експерти.

ТТХ індійської гвинтівки Ugram

По-друге, зброя має міцну конструкцію та надійність. Зазначається, що під час розроблення значна увага була приділена забезпеченню надійної роботи Ugram із боєприпасами, що перебувають в експлуатації.

Сталева конструкція всіх найважливіших компонентів не тільки підвищує міцність гвинтівки, а й забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління в польових умовах.

"Усі ці особливості в сукупності забезпечують надійність і ефективність Ugram у різних умовах експлуатації", — підсумували експерти.

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