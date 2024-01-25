Важлива віха: польські танкісти склали заліки зі стрільби з Abrams (фото)

Польських танкістів навчали американські військові, тому під час стрільб відпрацьовувались різні тактичні маневри.

Польська армія стане одним із найбільших операторів танків Abrams. Днями танкісти пройшли заліки по вогневій стрільбі на Abrams. Про це повідомляє Defence 24.

На полігоні Нова Демба танкісти 1-ї окремої Варшавської бронетанкової бригади провели вогневі стрільби з танків M1 Abrams, яких навчали американські інструктори. Солдати відпрацьовували стрільбу як по нерухомих, так і по рухомих цілях. При цьому частина вправ була присвячена тому, щоб вести стрільбу з імітацією різних неполадок на танках.

Окремо військові будуть проходити вправи, коли в Abrams буде на одного менше члена екіпажу, а також в умовах імітації застосування зброї масового ураження. Це передбачає закриття всіх люків, носіння протигазів із захисними костюмами та активації системи фільтрації повітря в Abrams.

Стрільби з танків Abrams Фото: defence24.pl

Полігон Нова Демба імітує переважно укріплені стаціонарні позиції, тому танк більшу частину вогневих вправ робили з місця, а не на ходу. Спочатку навідник має виміряти дистанцію лазерним далекоміром, а вже потім робить постріл. Командир має доповісти про ураження цілі, а водій відвести машину з позиції поки заряджальник перезарядить гармату. Така тактика розроблена НАТО під час холодної війни, що має підвищувати живучість на полі бою. Завдяки цьому ворог матиме мінімальний час для ураження цілей. У західних танків є перевага над радянськими у швидкості заднього ходу. Зазначається, що польські Abrams могли рухатись заднім ходом на швидкості до 40 км/год.

M2A3 Bradley Фото: defence24.pl

Окрім цього до навчань долучили БМП Bradley M2A3, розвідувальні бойові машини M7A3, машини технічної підтримки M88A2 HERCULES та інші.

Нагадаємо, 18 січня в Польщі показали танки Abrams на полігоні.

11 січня польська армія отримала модернізовані танки Leopard 2PLM1, які отримали низку оновлень.