Доставляв ракети, якими атакують Україну: в ГУР поділилися новими деталями про Іл-76

За словами представника розвідки Андрія Юсова, цей борт фіксували в аеропорту "Енгельс-2" та в Бєлгородській області. Туди він доставляв озброєння, яке противник потім використовував для терору.

Російський літак Іл-76, який упав у Бєлгородській області 24 січня, раніше доставляв озброєння окупантам. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, борт Іл-76 раніше помічали в аеропорту "Енгельс-2", який використовують противники для того, щоб забезпечувати БК стратегічної авіації Російської Федерації.

Тобто йдеться про ті ракети, які противник регулярно запускає по українській території. Також озброєння за допомогою цієї авіації доставляли і в район Бєлгорода.

"Це той літак, який постачав у Бєлгородську область ракети С-300 й С-400 для ударів по Харкову й області. Самі росіяни кажуть, що ті заходи, які використовуються для постачання сил і засобів противника, використовуються водночас, імовірно, для транспортування полонених", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки зазначив, що якщо противник справді доставляє на одному транспортному засобі і полонених, і боєкомплект, то це зізнання в черговому воєнному злочині ЗС РФ.

Також було порушено тему питання військовополонених, які, за твердженнями російських ЗМІ, нібито перебували на борту. Офіційної інформації щодо цього немає.

У ГУР водночас зазначили, що питання доправлення громадян на обмін — відповідальність країни, яка їх утримує, і Україна зі свого боку зробила все можливе для того, щоб він відбувся.

"Цивільний транспорт із російськими полоненими перебував на місці, це Сумський напрямок. Усе було готово для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечено режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки й оборони — усі відпрацювали належним чином", — заявив Андрій Юсов.

Також від російської сторони не звучала інформація з попередженням про те, як саме будуть доставлені полонені до обумовленого місця. Під час попередніх обмінів узгоджувався режим припинення вогню.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що в морг Бєлгорода після катастрофи літака Іл-76 доправили тільки п'ять тіл, про що заявив Андрій Юсов. За його словами, на відео з місця падіння літака не видно залишків людських тіл.

24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Він зазнав аварії в районі хутора Кривого. У Міноборони РФ заявили, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.